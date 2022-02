https://fr.sputniknews.com/20220201/pour-moreno-jamais-un-gouvernement-na-autant-fait-pour-lutter-contre-les-violences-conjugales-1054928553.html

Pour Moreno, "jamais un gouvernement n’a autant fait" pour lutter contre les violences conjugales

Pour Moreno, "jamais un gouvernement n’a autant fait" pour lutter contre les violences conjugales

Plus d'un milliard d'euros pour protéger les victimes de violences conjugales, des forces de l’ordre spécialement formées, le traitement prioritaire des... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T15:43+0100

2022-02-01T15:43+0100

2022-02-01T15:49+0100

meurtre

femmes

prévention

violences conjugales

féminicides

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1054117455_0:1187:2048:2339_1920x0_80_0_0_4c642b708c88e6f71998a9a614991738.jpg

La ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes Élisabeth Moreno s’est exprimée ce 1er février sur la lutte contre les violences faites aux femmes, alors que depuis le début de l’année, en un seul mois, 10 féminicides ont été recensés en France, selon le collectif Féminicides par conjoint ou ex-conjoint.Soit: 90.000 policiers et gendarmes formés, des magistrats mis en place "pour traiter spécifiquement les plaintes des victimes", la prise en charge des auteurs des violences, ainsi qu’un important budget pour le suivi des victimes.De plus, vers la fin 2022, le nombre de places d'hébergement pour accueillir les victimes qui ont peur de la précarité augmentera de 80%."Jamais on n'aura autant pris en charge les auteurs de violence. Factuellement, nous avons fait énormément", avance Élisabeth Moreno.La ministre a parlé du non-signalement des violences subies. Selon ses données, dans les cas de violence, 70% des victimes ne se signalent pas.Ces dernières années, l’exécutif a déployé un solide arsenal législatif pour lutter contre les violences faites aux femmes: bracelets anti-rapprochement, téléphones grave danger, création d'un fichier des auteurs de violences conjugales. En août 2021, Gérald Darmanin avait annoncé une série de mesures notamment le traitement prioritaire des plaintes pour violences conjugales, un officier spécialisé dans ces violences dans chaque commissariat et chaque brigade de gendarmerie.Meurtre d’une femme par son compagnon policierD'après un bilan du ministère de l'Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides en 2019, et 102 en 2020. En 2021, toujours selon le collectif Féminicides par conjoint ou ex-conjoint, 113 cas de meurtres de femmes par leurs conjoints ont été recensés.L’un des derniers faits criminels en la matière a été le meurtre d’une femme de 28 ans à Paris. La victime a été retrouvée étranglée le 28 janvier dans son appartement. Le suspect principal est son compagnon de 29 ans, policier de profession, déjà connu pour des violences conjugales.En 2019, il avait été condamné à une alternative aux poursuites pour violences conjugales et avait alors effectué un stage de sensibilisation. Sur le plan administratif, l’homme avait été sanctionné d'un avertissement, qui ne fait l'objet d'aucune mention dans son dossier. Il a également fait l'objet d'un "suivi social", assuré par des psychologues, assistantes sociales.Concernant cette affaire, Élisabeth Moreno a précisé, toujours sur RTL, qu’il existe des dispositifs législatifs permettant de démettre de leurs fonctions les policiers condamnés pour violences:L’homme, affecté au commissariat du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), est en fuite depuis le 28 janvier.Auparavant, le collectif féministe Noustoutes qui évoque 12 féminicides pendant le mois de janvier, avait interpellé Élisabeth Moreno sur Twitter concernant l’affaire.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

meurtre, femmes, prévention, violences conjugales, féminicides