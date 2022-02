https://fr.sputniknews.com/20220201/poutine-accuse-les-usa-de-faire-la-sourde-oreille-aux-preoccupations-de-moscou-1054934827.html

Poutine accuse les USA de faire la sourde oreille aux préoccupations de Moscou

Poutine accuse les USA de faire la sourde oreille aux préoccupations de Moscou

Les États-Unis ont ignoré les principales exigences de Moscou concernant les garanties de sécurité et instrumentalisent l’Ukraine en vue de contenir la Russie... 01.02.2022, Sputnik France

Dans sa réponse aux propositions russes sur les garanties de sécurité, la partie américaine a fait la sourde oreille aux principales préoccupations de Moscou, a déclaré ce mardi 1er février Vladimir Poutine.Lors de la conférence de presse à l’issue de ses négociations avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban en visite en Russie, le chef du Kremlin a indiqué que Moscou était toujours en train d’analyser en profondeur les réponses de Washington et de l’Otan à ses propositions:L’Ukraine, un "instrument" pour WashingtonPour M.Poutine, les États-Unis ont instrumentalisé l’Ukraine en vue de contenir la Russie tout en cherchant à l’entraîner dans un conflit militaire.Dans cette optique, l’Ukraine n’est pour Washington qu’un instrument qui doit l’aider à atteindre cet objectif, estime M.Poutine."Il y a plusieurs options pour y arriver. On peut par exemple nous entraîner dans un conflit militaire et pousser leurs alliés en Europe à nous frapper des plus sévères sanctions dont on parle aujourd’hui aux États-Unis", a expliqué le dirigeant russe.

