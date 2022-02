https://fr.sputniknews.com/20220201/que-va-aller-faire-le-charles-de-gaulle-en-mediterranee-1054926327.html

Que va aller faire le Charles-De-Gaulle en Méditerranée?

Que va aller faire le Charles-De-Gaulle en Méditerranée?

Le porte-avions Charles de Gaulle repart en mission en Méditerranée de février à avril, annonce le ministère des Armées. Ce déploiement en interopérabilité... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T14:15+0100

2022-02-01T14:15+0100

2022-02-01T14:15+0100

charles de gaulle (porte-avions)

méditerranée

toulon

mission

daech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102783/67/1027836719_0:106:2032:1249_1920x0_80_0_0_a0fc3637064ad1bb18511fb2e988078c.jpg

Engagé dans un grand nombre d’opérations majeures, le porte-avions Charles de Gaulle quitte ce mardi 1er février son port d’attache, Toulon, pour sa 14e mission.Le Charles de Gaulle a à son bord 1.200 marins et son groupe aérien embarqué (20 Rafale Marine, deux avions de surveillance E-2C Hawkeye, trois hélicoptères et 458 marins du groupe aérien).Une première pour la frégate AlsaceLe GAN sous le commandement du contre-amiral Christophe Cluzel intègre également des frégates de premier rang indispensables pour garantir la liberté d’action du porte-avions, un bâtiment ravitailleur et un sous-marin nucléaire d’attaque.Selon le ministère des Armées, "le déploiement de cette capacité militaire, unique dans l’Union européenne", aura lieu "dans un environnement stratégique complexe, marqué par le durcissement des tensions régionales".Son déploiement "souligne l’attachement de la France à la liberté d’action et de circulation maritime et aérienne".Le ministère signale que le GAN "contribuera au combat contre la reconstitution des capacités" de Daech*.Clemenceau 22 sera la première mission pour la frégate multi-missions à capacités de défense aérienne renforcées Alsace, admise au service actif en novembre 2021.La Task Force 473 intégrera également des bateaux provenant de différentes marines de l’Union européenne (Belgique, Espagne, Grèce) et de l’Otan (États-Unis, Canada).L’équivalent de 30 tours de la Terre parcourus en 20 ans de serviceDepuis son admission au service il y a 20 ans, le Charles de Gaulle, qui a subi une refonte à mi-vie en 2019, a réalisé 48.000 catapultages et parcouru l’équivalent de 30 fois le tour de la Terre. Plus de 14.000 marins ont été affectés sur le porte-avions ou dans son groupe aérien embarqué depuis 2001.Depuis son retour à Toulon après la mission Clemenceau 21 en juin dernier, le fleuron de la marine française a rarement attiré l’attention des médias, essentiellement pour des faits divers.Au mois de juillet, le site d’info automobile Caradisiac a annoncé que le commandant du porte-avions prendrait désormais place dans un siège inspiré de celui de la DS 9 réalisé par les selliers de DS en collaboration avec les équipes du bâtiment.Un autre fait divers a eu lieu en novembre lorsque le porte-avions a percuté lors d’un entraînement un voilier battant pavillon polonais, le démâtant.Peu après, il a participé aux exercices internationaux Polaris 21 en Méditerranée.*Organisation terroriste interdite en Russie

méditerranée

toulon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

charles de gaulle (porte-avions), méditerranée, toulon, mission, daech