"Sécurité indivisible": la diplomatie russe adresse un message aux pays occidentaux

Le jour où les chefs de la diplomatie russe et américaine ont eu une conversation téléphonique, le ministère russe des Affaires étrangères a diffusé un message... 01.02.2022

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié sur son site Web le message de Sergueï Lavrov adressé aux États-Unis, au Canada et à d'autres pays au sujet de l'indivisibilité de la sécurité."Vous savez bien que la Russie est sérieusement préoccupée par l'escalade des tensions à proximité de ses frontières occidentales", indique le courrier, envoyé le 28 janvier.M.Lavrov a noté: "il est révélateur que dans leurs commentaires sur leur volonté de développer un dialogue sur une architecture de sécurité en Europe, les représentants occidentaux évitent diligemment de mentionner la Charte de sécurité européenne et la déclaration d'Astana".Entretien Lavrov-BlinkenLe secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a eu mardi 1er février un entretien téléphonique en l'espèce avec son homologue russe. Les discussions ont eu pour objectif de "donner suite à la réponse écrite des États-Unis aux propositions de sécurité de la Russie", a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, en précisant que le chef de la diplomatie américaine avait appelé à "la désescalade russe immédiate"."Le secrétaire a souligné la volonté des États-Unis, bilatéralement et avec les Alliés et les partenaires, de poursuivre un échange de fond avec la Russie sur les préoccupations de sécurité mutuelles, ce que nous avons l'intention de faire en pleine coordination avec nos partenaires et nos Alliés", a-t-il ajouté dans un communiqué.Antony Blinken a en outre "réitéré l'engagement des États-Unis en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que le droit de tous les pays de déterminer leur propre politique étrangère et leurs alliances", a poursuivi M. Price.

