https://fr.sputniknews.com/20220201/tesla-rappelle-pres-de-54000-vehicules-dotes-de-son-logiciel-de-conduite-autonome-complete-1054930060.html

Tesla rappelle près de 54.000 véhicules dotés de son logiciel de conduite autonome complète

Tesla rappelle près de 54.000 véhicules dotés de son logiciel de conduite autonome complète

Tesla Inc va rappeler 53.822 véhicules américains équipés d'une nouvelle version de son logiciel de conduite autonome complète, en raison d'un risque pour la... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T16:22+0100

2022-02-01T16:22+0100

2022-02-01T16:22+0100

sécurité

tesla

conduite

voiture autonome

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103875/53/1038755320_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_5e246beb3456e4a55bae31688182dd4a.jpg

L'agence nationale de sécurité automobile (NHTSA) a indiqué que le rappel concerne les véhicules Model S et Model X 2016-2022, Model 3 2017-2022 et Model Y 2020-2022.Selon la NHTSA, Tesla effectuera une mise à jour logicielle over-the-air (OTA) pour désactiver la fonctionnalité "arrêt roulant" permettant à certains modèles d'éviter un arrêt complet à certaines intersections.Avec l'aide à la conduite dite "FSD Beta", la voiture continue de rouler automatiquement alors même qu'un signe "Stop" est sur son itinéraire.Selon Tesla, la fonctionnalité exige une conduite à moins de 9 km par heure et qu'aucune voiture, piéton ou cycliste ne se trouve à proximité de l'intersection.Cette option enfreint les lois des États exigeant un arrêt complet des véhicules aux intersections.Selon un rapport déposé auprès de la NHTSA, Tesla a déclaré avoir rencontré le personnel de l'agence les 10 et 19 janvier "afin de discuter de la fonctionnalité, y compris des paramètres de fonctionnement". Le constructeur automobile a par la suite accepté le rappel le 20 janvier.La semaine dernière, Tesla avait annoncé que le nombre de véhicules équipés de l'option FSD Beta aux États-Unis était de 60.000 contre quelques milliers fin septembre.Toutefois, Tesla a déclaré n'avoir connaissance au 27 janvier d'aucune réclamation au titre de la garantie, d'aucun accident, d'aucune blessure et d'aucun décès.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

sécurité, tesla, conduite, voiture autonome