https://fr.sputniknews.com/20220201/totalenergies-lance-le-projet-controverse-du-lac-albert-a-10-mds-1054929350.html

TotalEnergies lance le projet controversé du Lac Albert à $10 mds

TotalEnergies lance le projet controversé du Lac Albert à $10 mds

TotalEnergies a annoncé mardi le lancement du projet controversé de développement des ressources du Lac Albert, en Ouganda et en Tanzanie, prévoyant un... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T16:01+0100

2022-02-01T16:01+0100

2022-02-01T16:01+0100

total

oléoduc

ouganda

tanzanie

construction

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103987/65/1039876571_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_e36dfac44560d1a20654517c240f1489.jpg

La décision finale d'investissement a été prise à l'occasion d'une cérémonie en présence du président de la République d’Ouganda Yoweri Museveni, du vice-président de la République Unie de Tanzanie Philip Mpango et du PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné, a indiqué le groupe dans un communiqué.Le projet de développement du Lac Albert, qualifié de "majeur" par TotalEnergies, comprend les projets pétroliers amont de Tilenga et Kingfisher en Ouganda et la construction de l’oléoduc East African Crude Oil Pipeline (EACOP) en Ouganda et en Tanzanie.Le projet Tilenga, opéré par TotalEnergies, et le projet Kingfisher, opéré par la compagnie chinoise CNOOC, devraient rentrer en production en 2025 avec une production cumulée attendue de 230.000 barils par jour.Depuis plusieurs années, le projet de développement du Lac Albert suscite de nombreuses critiques de la part d'associations de défense des droits humains et de protection de la nature qui dénoncent des atteintes envers les populations locales et le risque d'importants dégâts environnementaux.

ouganda

tanzanie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

total, oléoduc, ouganda, tanzanie, construction