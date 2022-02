https://fr.sputniknews.com/20220201/un-leader-du-convoi-de-la-liberte-canadien-les-gens-sentent-que-le-canada-est-un-pays-en-declin-1054924513.html

Un leader du Convoi de la liberté canadien: "Les gens sentent que le Canada est un pays en déclin"

Un leader du Convoi de la liberté canadien: "Les gens sentent que le Canada est un pays en déclin"

Au Canada, des milliers de camionneurs et de manifestants paralysent Ottawa, la capitale fédérale. Assimilé à l’extrême droite par le Premier ministre Justin... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T12:22+0100

2022-02-01T12:22+0100

2022-02-01T12:22+0100

canada

manifestation

ottawa

amérique du nord

justin trudeau

anti-vaccins

routiers

mouvement anti-pass

pass vaccinal

nouveau parti démocratique (npd) canadien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1054907635_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b57c5c5a1b4e7cc83babfdbe4444a676.jpg

"Nous ne sommes pas racistes. Nous n’allons pas céder à l’intimidation. Nous allons manifester à Ottawa jusqu’à temps que nos droits fondamentaux soient restaurés", lance Joanie B. Pelchat, leader et "capitaine"de la branche québécoise du convoi de camionneurs. Au micro de Sputnik,elle fustige la "stratégie de polarisation" du Premier ministre fédéral. Le 31 janvier, Justin Trudeau a une nouvelle fois associé le mouvement à "l’extrême droite" durant un point de presse: "Nous ne céderons pas [face] à ceux qui font flotter des drapeaux racistes."Joanie B. Pelchat évoque, pour sa part, la présence de nombreux éléments perturbateurs dans les manifestations, des agents provocateurs visant à accréditer l’idée d’un mouvement d’extrême droite échappant à toute maîtrise. Elle déplore une couverture médiatique biaisée des événements.Des cafés "remplis d’excréments" distribués à des camionneursPrésente à Ottawa le week-end dernier à titre d’organisatrice du convoi de l’Est, notre interlocutrice relate que des cafés "remplis d’excréments" ont été distribués à des camionneurs par des militants liés à la mouvance antifa. Selon elle, les manifestants qui s’en sont pris à des statues et à des monuments de l’histoire canadienne sont des trublions infiltrés. Elle soupçonne les forces de l’ordre d’avoir eu recours à des agents pour discréditer le mouvement.Par exemple, des individus ont été vus en train de danser sur la tombe du Soldat inconnu, d’autres allant jusqu’à uriner sur ce lieu de mémoire de la capitale. Ces scènes ont suscité des réactions épidermiques chez nombre de politiciens, au premier rang desquels figure Justin Trudeau.((texte))Jagmeet Singh, le chef du troisième groupe d’opposition à Ottawa, associe quant à lui directement le convoi et ses supporters à la "suprématie blanche". Pour le chef du Nouveau parti démocratique, "les organisateurs sont manifestement des gens d’extrême droite qui veulent diviser la population et ont exploité la frustration des gens".Une lecture jugée absurde par Joanie B. Pelchat, pour qui le mouvement est d’abord constitué de "gens ordinaires" sans affiliation politique particulière. Les camionneurs sont tout de même soutenus par des entrepreneurs à succès comme Elon Musk et des intellectuels de renommée mondiale comme Jordan Peterson.Le chef de la police d’Ottawa a affirmé ne pas être en mesure de préciser le nombre exact de camions ayant défilé dans la capitale fédérale, mais les autorités disaient attendre environ 2.000 poids lourds. La police situ dans une fourchette comprise entre 8.000 et 18.000 le nombre de manifestants dans le centre-ville d’Ottawa, le samedi 29 janvier. Aucun blessé n’a été déploré, tant chez les policiers que chez les manifestants.Les autorités négocient actuellement avec les protestataires encore sur le terrain pour les convaincre de quitter les lieux. Dans les jours qui viennent, les forces de l’ordre envisagent d’utiliser la force pour les repousser hors de la capitale.La capitale en état de siège pour plusieurs semaines?Signe d’une confiance ébranlée envers les grands médias, le nombre de manifestants présents dans les rues fait toutefois l’objet d’un vif débat. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux parmi les participants à avancer le chiffre d’au moins 100.000 et à tourner en dérision les estimations officielles.Dans tous les cas, Joanie B. Pelchat assure que le mouvement ne lèvera pas le camp avant que toutes ses revendications n’aient été entendues par le gouvernement Trudeau.

https://fr.sputniknews.com/20220131/1054907614.html

canada

ottawa

amérique du nord

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jérôme Blanchet-Gravel https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045913522_593:0:2641:2048_100x100_80_0_0_eb64a54bf4b9384ef9a043c611c79de5.jpg

canada, manifestation, ottawa, amérique du nord, justin trudeau, anti-vaccins, routiers, mouvement anti-pass, pass vaccinal, nouveau parti démocratique (npd) canadien