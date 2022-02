https://fr.sputniknews.com/20220201/un-renard-surpris-en-train-de-se-promener-en-plein-paris--photo-1054921863.html

Un renard a été aperçu lundi matin dans les rues de Paris, non loin de la rédaction de BFM TV dans le quartier de Balard (XVe arrondissement), par un journaliste de ce média. Celui-ci s’est empressé de partager une photo de l’animal sur son compte Twitter. Même s’il avoue que c’est la première fois qu’il "en croise en pleine ville", ces canidés font régulièrement des apparitions dans certaines zones de la capitale ou aux alentours.Ainsi, fin janvier, un renard a également été aperçu sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, avant de devenir une véritable star des réseaux sociaux car plusieurs employés de l’aéroport l’ont photographié et filmé.L’animal a même reçu un nom, Fox-Trot, devenant une sorte de mascotte d’Orly.Gare aux renardsIl est certes difficile de croiser un renard roux en pleine ville, mais dans certains lieux, il apparaît assez souvent car il fait partie de la biodiversité de Paris.La mairie précise même sur son site ce qu’il faut faire (et ne pas faire) si l’on croise un renard. L’essentiel est de ne pas s’en approcher, de ne pas lui donner à manger et de rester vigilant face à cet animal sauvage qui "pourrait être tenté de mordre" mais aussi être porteur de maladies, dont la rage.Un habitant des bois et des cimetièresParmi les lieux fréquentés par ces mammifères sont cités les bois de Boulogne et de Vincennes et l'Est parisien le long de la Petite ceinture. Il est également possible d’en rencontrer au cimetière du Père-Lachaise, qui est un "véritable écosystème", comme l’explique le cimetière dans une vidéo.Il n’est possible de croiser un renard que dans la nuit ou tôt le matin, précise un spécialiste, soulignant qu’il ne faut en tout cas pas créer de lien avec l’animal par la nourriture, de peur qu’il ne vous morde.Selon la mairie, la population de renards roux sur le territoire parisien est estimée entre 30 et 40 individus. Mais leur nombre peut "doubler, voire tripler, durant la période de reproduction (rut en janvier-février)".

