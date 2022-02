https://fr.sputniknews.com/20220202/au-mali-les-militaires-ont-repris-linitiative-et-lavantage-sur-letat-francais-1054953048.html

Au Mali, les militaires "ont repris l’initiative et l’avantage sur l’État français"

Au Mali, les militaires "ont repris l’initiative et l’avantage sur l’État français"

Les récentes décisions prises par les autorités de transition maliennes pourraient conduire Paris et ses partenaires européens à revoir leur présence dans ce... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T20:46+0100

2022-02-02T20:46+0100

2022-02-02T20:46+0100

afrique

mali

france

opération barkhane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1054925849_0:86:3001:1774_1920x0_80_0_0_00841d9322220f197538d4ae4ec2e2f7.jpg

Le torchon brûle (encore et toujours) entre Bamako et Paris. La décision des autorités maliennes d’expulser l’ambassadeur Joël Meyer est vécue en France comme un véritable affront. Aucun autre pays anciennement colonisé par la France n’avait pris une décision aussi extrême. Au sein de la classe politique française, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer cette mesure et surtout la "passivité" du gouvernement. C’est le cas notamment de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national (RN) ou encore du député Jean Lassalle fondateur du mouvement Résistons qui a interpellé, mardi 1er février 2022, à l’Assemblée nationale, le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian."Illégitimité "Pour le ministre français des Affaires étrangères, l’expulsion de l’ambassadeur à Bamako est un acte pris par un gouvernement "illégitime" qui ne devrait avoir aucune conséquence sur l’engagement de la France à lutter contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest.Emmanuel Desfourneaux, analyste politique et directeur de l’Institut afro-européen de Paris, explique à Sputnik que les déclarations du ministre Le Drian ont participé à envenimer les relations avec le pouvoir malien de transition. Pour l’analyste politique, ce comportement est perçu comme un signe de faiblesse.Mais Le Drian, qui s'est engagé à maintenir la lutte anti-terroriste avec les autres pays de la région, ne se prononce pas explicitement sur la présence des forces françaises au Mali. "S’il y a départ de l’armée française, cela doit être considéré comme une défaite avant tout de notre diplomatie", lance Desfourneaux, "auquel cas il ne faut pas attendre jusqu’aux prochaines élections présidentielles. Le Drian doit être démis de ses fonctions. Une enquête parlementaire doit être ouverte sur ses actions en Afrique, en particulier au Mali depuis l’intervention de Serval".Du côté malien, il apparaît clairement que le chef de l’autorité militaire de transition, le colonel Assimi Goïta, et les officiers maliens souhaitent le départ des armées française et européennes engagées au sein de l’opération Barkhane et de la task-force Takuba.L’expulsion des soldats danois est un message clair envoyé au commandement militaire international. Le renvoi de l’ambassadeur français est une confirmation adressée au pays qui dirige ce commandement.Si Bamako rejette la présence militaire étrangère, la prochaine étape consistera probablement à dénoncer les accords de coopération qui légitiment la présence des soldats français sur le sol malien, suggère Desfourneaux. "La junte militaire peut le faire, elle vient de nous le prouver: elle ne cédera pas en dépit des pressions internationales. Je pense que les autorités maliennes attendront une contre-mesure de la France. Celles-ci nous ont montré qu’elles répondaient du tac au tac. Acculée, peut-être la France fera-t-elle le premier pas vers le retrait définitif des troupes de Barkhane et de Takuba", affirme l'analyste français.À noter que de leur côté, le 28 janvier dernier, les Européens présents dans le cadre de l'opération Takuba se sont donnés 14 jours pour déciderde "ce à quoi devrait ressembler le futur de la lutte contre le terrorisme au Sahel" a informé la ministre danoise de la Défense, Trine Bramsen.Quelles répercussions?Contacté par Sputnik, Akram Kharief, directeur du site Menadefense et spécialiste en question de défense, estime que les responsables maliens ont certainement pris des mesures pour faire face à un retrait des unités antiterroristes françaises et européennes, qui du reste n'aboutira pas à "un effondrement du Mali".L'analyste français Emmanuel Desfourneaux pense aussi quant à lui que les Maliens ont probablement pris leurs dispositions pour parer à toute éventualité, et sauront sur qui compter.Depuis le début de cette crise qui oppose Paris à Bamako, Washington, qui est un acteur actif mais relativement discret, s’est montré silencieux. Les États-Unis, qui fournissent l’essentiel des renseignements grâce à leurs drones basés au Niger, se sont contentés de mettre en garde les autorités maliennes contre la présence du groupe Wagner, une société militaire privée russe (avec laquelle le Kremlin nie toute relation) dont la présence a été niée par les autorités maliennes, et de soutenir les sanctions prises par la CEDEAO. Mais aucun soutien franc au gouvernement français.

https://fr.sputniknews.com/20220129/afrique-de-louest-un-ancien-diplomate-francais-prevoit-des-putschs-dans-deux-autres-pays-1054885302.html

https://fr.sputniknews.com/20220108/al-qaida-renforce-sa-presence-au-nigeria-iyad-ag-ghali-grand-gagnant-du-ralliement-dansaru-1054240574.html

afrique

mali

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tarek Hafid https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442736_0:13:753:766_100x100_80_0_0_cd69e8ee8082b7e18b0931fdb29f8d82.jpg

afrique, mali, france, opération barkhane