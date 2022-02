https://fr.sputniknews.com/20220202/au-nom-des-300000-immunodeprimes-francais-elle-demande-quon-les-prenne-en-compte-1054929013.html

Au nom des 300.000 immunodéprimés français, elle demande qu’on "les prenne en compte"

Au nom des 300.000 immunodéprimés français, elle demande qu’on "les prenne en compte"

"Pour nous, le confinement ne s’est jamais vraiment terminé… À 300.000 cas par jour, chaque sortie peut être mortelle." Une femme dont l’immunodéficience est... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T06:34+0100

2022-02-02T06:34+0100

2022-02-02T06:34+0100

france

immunité

témoignage

déception

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1054487438_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8d8053ae07f3b5635f4ff0ade910fe19.jpg

Entre 230.000 et 300.000 personnes sont immunodéprimées en France, soit 0,3% de la population. Cependant, elles représentent jusqu’à 30% des réanimations liées au Covid-19. Leur taux de mortalité en cas de contamination est de 15 à 20%. Et elles se sentent comme "les grands oubliés", selon une d’entre elles qui s’est confiée à 20 Minutes.La vie "continue sans nous"Selon elle, un décalage s’est produit avec le reste de la population, car au début tous étaient confinés et apeurés par le virus, tandis que maintenant les gens retrouvent peu à peu le monde d’avant et les immunodéprimés restent chez eux."Nous sommes les grands oubliés."Un autre immunodéprimé âgé de 47 ans, atteint de mucoviscidose et transplanté il y a six ans, dit être coincé "dans un jour sans fin"."C’est difficile pour nous de voir le bout du tunnel", se désespère-t-il.Ces personnes avec une immunodépression sévère se sentent pris au piège depuis le début de la pandémie.Des présidents d’associations lancent un appel à MacronPierre Foucaud, président de l’association Vaincre la mucoviscidose, une des maladies à l’origine de l’immunodépression, déplore auprès du quotidien que "les autorités sanitaires ne prennent pas assez en considération les immunodéprimés, qui restent au bord de la route".La gravité de la situation l’a poussé, avec cinq autres présidents d’associations (Ellye, Transhépate, France Rein, SOS hépatites et Renaloo), représentants de personnes immunodéprimées, à signer un appel à Emmanuel Macron "face à l’hécatombe qui les menace".Dans leur message publié début janvier dans le JDD, ils ont exhorté le Président de la République à "protéger les plus fragiles" car "la circulation très intense d’Omicron fait aujourd’hui peser sur elles le risque d’une surmortalité aussi lourde qu’évitable".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

france, immunité, témoignage, déception, variant omicron du covid-19