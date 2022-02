https://fr.sputniknews.com/20220202/biden-approuve-de-deployer-des-forces-supplementaires-dans-les-prochains-jours-en-europe-de-lest-1054944432.html

Biden approuve de déployer des forces supplémentaires "dans les prochains jours" en Europe de l'Est

Biden approuve de déployer des forces supplémentaires "dans les prochains jours" en Europe de l'Est

Des milliers de militaires américains seront déployés dans plusieurs pays d'Europe de l'Est sur fond de tensions croissantes autour de la frontière... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T15:06+0100

2022-02-02T15:06+0100

2022-02-02T15:49+0100

joe biden

états-unis

europe

roumanie

pologne

troupes

déploiement

militaires

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102407/04/1024070444_0:344:4000:2594_1920x0_80_0_0_fabf941306499649eacdaabe389e6065.jpg

Joe Biden a "officiellement" approuvé un prochain déploiement de troupes supplémentaires en Europe de l'Est, indique CNN en se référant à de hauts responsables américains.Les forces armées, censées soutenir les Alliés craignant une menace émanant de Russie, devraient être déployées "dans les prochains jours", précisent-ils.Le Pentagone est sur le point d'envoyer quelque 2.000 militaires en Pologne et plusieurs autres milliers dans des pays membres de l'Otan d'Europe du Sud-Est, dont la Roumanie, d'après CNN.Actuellement, la Pologne accueille environ 5.500 soldats américains sur son sol. La semaine dernière, le Président Biden avait promis de donner prochainement l'ordre d'envoyer un contingent supplémentaire en Europe de l'Est. Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle en l'espèce.Les États-Unis ont déjà mis en état d'alerte leurs 8.500 soldats pour pouvoir réagir rapidement en cas de besoin. Auxquels s'ajoutent des milliers –prêts à être envoyés en Europe, informe à son tour le Wall Stret Journal.Selon l'édition, Washington envisage de déployer près de 2.000 militaires en Pologne et de transférer une partie des troupes d'Allemagne en Roumanie.Détails à suivre

états-unis

europe

roumanie

pologne

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

joe biden, états-unis, europe, roumanie, pologne, troupes, déploiement, militaires, ukraine