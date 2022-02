https://fr.sputniknews.com/20220202/covid-un-ancien-grand-patron-du-cac-40-estomaque-face-a-la-gestion-sanitaire--1054930212.html

Covid: un ancien grand patron du CAC 40 "estomaqué" face à la gestion sanitaire

Le recours aux prestataires privés de conseil dans la gestion de la crise sanitaire témoignerait d’une faiblesse de l’État. Loïk Le Floch-Prigent, ancien grand... 02.02.2022, Sputnik France

La crise sanitaire a mis en lumière un phénomène méconnu: le recours massif des États aux cabinets de conseil privés. Ce n’est donc plus un secret que le gouvernement a versé des millions d’euros à de telles entreprises pour l’aider dans sa "stratégie" de lutte contre le Covid-19.Véronique Louwagie, rapporteuse spéciale des crédits de la mission Santé de l’Assemblée nationale, s’est penchée sur la question avec un rapport. Celui-ci indique que l’année dernière, "28 commandes entre mars 2020 et février 2021", pour un "coût prévisionnel de 11,35 millions d’euros", ont été passées à "sept cabinets: Accenture, CGI, Citwell, Deloitte, JLL, McKinsey et Roland Berger".Lors d’une audition au Sénat le mois dernier, Thomas London, responsable du pôle Santé publique de la filiale française de McKinsey s’est défendu: "Nous n’avons pas eu de rôle dans la définition de la stratégie vaccinale", mais plutôt un rôle dans le benchmarking, la logistique et la coordination. Est-ce vraiment tout?Dans d’autres pays, comme le Canada ou le Portugal, des experts militaires en logistique coordonnent l’intendance des vaccins sans coût supplémentaire pour le contribuable. Pour autant, le gouvernement canadien fait travailler McKinsey. Le mois dernier, les trois principaux partis d’opposition canadiens ont demandé à la vérificatrice générale d’ouvrir une enquête sur la sous-traitance qu’effectue le cabinet pour le gouvernement. La demande est intervenue après une publication du journal Globe and Mail. Elle a notamment dévoilé que "les dépenses fédérales en contrats d’impartition dans la catégorie des contrats professionnels et services spéciaux ont augmenté de plus de 40% depuis que les Libéraux ont formé le gouvernement en 2015, atteignant 11,8 milliards de dollars au cours de l’année fiscale précédente".Ce recours massif aux cabinets de conseil ne sert même pas à réduire les coûts de la fonction publique puisqu’il s’est accompagné d’une croissance des effectifs de fonctionnaires.Loïk Le Floch-Prigent, ancien patron du CAC 40, estime que le recours à ces cabinets souligne un défaut :Celui qui est aussi l’ex-président de Gaz de France et de la SNCF se souvient du temps où il était grand patron. À l’époque, le recours à ces cabinets de conseil dans l’industrie était "marginal" et n’avait qu’un but:En voyant comment le gouvernement faisait appel aux bureaux d’études rien que pour organiser l’administration des vaccins, il a trouvé cela "aberrant".Loïk Le Floch-Prigent souligne que les industriels français, en matière de logistique, "sont bons et gratuits". Alors pourquoi s’adresser à des cabinets privés? Au-delà de l’industrie, une enquête du Sénat a révélé qu’un contrat de 500.000 euros avait été signé avec McKinsey pour préparer un séminaire sur les grandes tendances de l’évolution du secteur de l’enseignement. Pour l’ancien grand patron, c’est une remise en cause profonde de l’État. Il espère que le Parlement français se posera une question qu’il juge essentielle:

