Débats sans Macron? Le Président "n’assume pas son bilan", tacle Pécresse

Après avoir plus tôt "solennellement" demandé un débat avec Emmanuel Macron dans le cadre de la présidentielle, Valérie Pécresse l’a épinglé sur son intention évoquée dans la presse de sauter cette étape de la course, car son entourage n’y voit pas d’intérêt pour lui.Invitée ce 2 février de la Matinale sur CNews, la candidate de la droite a expliqué cette perspective du simple fait que le Président sortant "a peur d’affronter" son bilan."Complètement ringard"Questionnée sur l'idée qu'elle-même puisse refuser de participer aux débats en l’absence du locataire de l’Élysée, Valérie Pécresse s’est montrée ferme:En guise d’exemple, elle a cité sa participation aux régionales, lorsqu’elle était présidente sortante de la région Île-de-France, mais a pris part aux débats au même titre que les autres candidats.Dénombrant les points faibles de ce quinquennat, comme la hausse des violences ou encore le problème migratoire, la candidate de la droite a ajouté sur un ton ironique qu’à cet égard, elle comprend le souhait d’Emmanuel Macron de ne pas participer aux débats.Le risque d’"être accusé de manquer de courage"Le 31 janvier, des informations ont fait surface selon lesquelles Marine Le Pen serait prête à boycotter le débat en l’absence du Président sortant. Comme l’a indiqué son entourage auprès de BFM TV, "si Emmanuel Macron devait se faire représenter, Marine Le Pen se fera également représenter à ce/ces débats".Après que Gabriel Attal s’est dit "sceptique" face à la perspective de participation de Macron aux débats et a taclé ce format où "12 candidats cherch[eraient] pendant 1h50 leur moment avec le Président", un proche du chef de l’État s’en est davantage expliqué le 31 janvier auprès de Franceinfo.Dans le cas où le Président sortant prendrait finalement part à un débat avec les autres candidats, dont les noms seront définitivement déclarés le 18 mars, le format de cet événement télévisé sera innovant. En 2017, où est apparu ce format de débats opposant tous les candidats en lice avant le premier tour, François Hollande avait décidé de ne pas briguer de second mandat.

