"Gros problème dans le dossier": il se croit né sous X depuis 62 ans

"À chaque fois, on me disait que j’étais né sous X et qu’on ne pouvait me dévoiler mes origines. En 1985, j’écris au département en disant que je voulais connaître mes origines. Je me suis rendu à la DDASS direction départementale des Affaires sanitaires et sociales du Cantal. Une éducatrice m’a dit que ce n’était pas la peine de revenir, que le dossier était protégé et que je ne connaîtrai jamais mes origines", déplore-t-il sur France 3.