Guinée-Bissau: six personnes ont été tuées dans la tentative de putsch

Guinée-Bissau: six personnes ont été tuées dans la tentative de putsch

Au moins six personnes ont été tuées en Guinée-Bissau lors de la tentative de putsch visant à renverser le président Umaro Sissoco Embalo, a rapporté mercredi... 02.02.2022, Sputnik France

D'après la radio, quatre assaillants et deux membres de la garde présidentielle ont été tués dans la tentative de putsch de mardi.Mardi soir, Umaro Sissoco Embalo a annoncé que les forces de sécurité étaient parvenues à stopper une "attaque contre la démocratie" en Guinée-Bissau et a indiqué que des premières arrestations avaient été menées.Pendant plus de cinq heures, des tirs nourris ont été entendus dans la capitale de Guinée-Bissau près du palais présidentiel où se tenait un conseil des ministres.On ignore à ce stade l'origine de cette tentative de putsch.Umaro Sissoco Embalo a déclaré que l'attaque n'était pas seulement une tentative de putsch mais une tentative d'assassinat visant la présidence et le gouvernement qu'il a imputée à la lutte contre le narcotrafic.L'ancienne colonie portugaise est considérée par les Nations unies comme un carrefour majeur de l'acheminement vers l'Europe de cocaïne en provenance d'Amérique latine.L'instabilité politique s'est accrue au fil des décennies en Guinée-Bissau, où neuf coups d'Etat ou tentatives de putsch ont été menés depuis l'indépendance du pays en 1974.L'Afrique de l'Ouest a connu une série de putschs au cours des derniers mois avec les coups d'Etat au Mali d'août 2020 et mai 2021, celui en Guinée en septembre dernier et plus récemment la prise de pouvoir par l'armée au Burkina Faso.

