Johnson mise sur la décentralisation pour relancer son mandat

Johnson mise sur la décentralisation pour relancer son mandat

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, doit présenter mercredi un plan visant à permettre au Royaume-Uni de "monter en puissance", alors que son... 02.02.2022, Sputnik France

Son gouvernement explique que ce projet vise à concentrer d'ici 2030 les efforts et les ressources sur les collectivités "oubliées" de Grande-Bretagne, ce qui doit se traduire selon lui par le plus important transfert de pouvoirs de Londres aux dirigeants locaux de l'époque moderne.Parmi les objectifs du plan figurent aussi une amélioration des réseaux de transport hors de la capitale, le développement des réseaux 5G et de fibre optique ou encore la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme mathématique à l'école primaire.Le présentation de ce plan intervient alors que la popularité du Premier ministre, en poste depuis 2019, souffre des révélations à répétition sur les fêtes organisées à Downing Street et dans d'autres bâtiments officiels alors que tous les Britanniques étaient censés réduire leurs relations sociales au strict minimum pour des raisons sanitaires.Un premier rapport d'enquête administrative sur ce "partygate" a conclu à "de graves défaillances d'autorité" au sein du gouvernement et la police de Londres mène ses propres investigations sur des soupçons d'infractions.L'affaire continue d'alimenter les tensions au sein même du Parti conservateur: mercredi, le député Tobias Ellwood, qui préside la commission de la Défense du Parlement, a ajouté son nom à la liste des élus qui réclament un vote de confiance au sein des députés "tories".Un tel vote nécessite que 15% des membres conservateurs du Parlement le réclament par écrit.En misant sur la décentralisation avec son nouveau plan, Boris Johnson tente un retour à ses promesses de 2019, dont la principale a été tenue puisqu'il s'agissait de concrétiser la sortie de l'Union européenne pour laquelle une majorité des Britanniques avaient voté en 2016.Il expliquait à l'époque vouloir réduire les inégalités régionales, notamment entre les régions désindustrialisées et le sud-est de l'Angleterre, qui inclut Londres. Une promesse qui avait contribué à la victoire de candidats conservateurs dans des régions historiquement acquises aux travaillistes.Michael Gove, chargé au sein du gouvernement de la coordination du nouveau plan, assure que celui-ci permettra de réduire les inégalités en matière d'accès à la santé, de logement, d'emploi, de salaires et de productivité.Pour Lisa Nandy, porte-parole du Parti travailliste sur ce dossier, le nouveau plan ne constitue pourtant que "du recyclage d'enveloppes budgétaires".

