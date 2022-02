La dette publique américaine dépasse 30 trillions de dollar

https://fr.sputniknews.com/20220202/la-dette-publique-americaine-depasse-30-trillions-de-dollar-1054938292.html

La dette publique américaine a dépassé 30 trillions de dollars pour la première fois ce mardi, un niveau record précipité notamment par les plans massifs de... 02.02.2022, Sputnik France

Ces nouveaux chiffres du Département du Trésor interviennent alors que la crise sanitaire continue de peser sur la première économie mondiale aux prises avec une inflation galopante et la perspective d’une hausse des taux d'intérêt à partir de mars prochain.Selon le New York Times, le dépassement du seuil de 30.000 milliards intervient "des années plus tôt que prévu en raison des milliards de dépenses fédérales" engagées pour juguler les répercussions de la pandémie sur l’économie et les ménages.Quelque 5.000 milliards de dollars de subventions ont été ainsi consacrés à des allocations de chômage, un soutien financier aux petites entreprises et des paiements de relance.Certains économistes soutiennent néanmoins que cette accélération de l’endettement ne doit pas être considérée comme un facteur négatif. L'économie américaine est en croissance, les taux d'intérêt sont au plus bas et les investisseurs sont toujours disposés à acheter des titres du Trésor américain, ce qui leur donne des actifs sûrs pour les aider à gérer leur risque financier.Ces titres permettent au gouvernement d'emprunter de l'argent à relativement bon marché et de s’en servir pour investir dans l'économie.Des voix s’élèvent néanmoins pour mettre en garde contre la montée du déficit, contribuant à mettre en péril des programmes majeurs promis par le président américain, Joe Biden.Les négociations au sein du Congrès sont ainsi toujours dans l’impasse concernant un gigantesque plan de dépenses voulu par Biden pour soutenir les ménages, renforcer l'éducation et favoriser la transition climatique.

