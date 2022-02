https://fr.sputniknews.com/20220202/la-france-droguee-aux-sondages-400-depuis-1981-1054942036.html

La France droguée aux sondages? +400% depuis 1981

La France droguée aux sondages? +400% depuis 1981

Les études d’opinion sont bien parties pour battre un record de publications en 2022. Leur importance est-elle démesurée? Pour Frédéric Micheau, ces enquêtes... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T18:16+0100

2022-02-02T18:16+0100

2022-02-02T18:16+0100

présidentielle 2022

france

sondage

marine le pen

jean-luc mélenchon

emmanuel macron

donald trump

ifop

valérie pécresse

brexit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1054943390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a48cb433ff08b09ac37c2b7906e5739.jpg

+400%. C’est l’explosion stratosphérique du nombre d’études d’opinion portant sur l’élection présidentielle entre 1981 et 2017. En trente-six ans, les sondages ont proliféré dans la vie politique française. En 1965, première année de l’élection présidentielle au suffrage universel, une petite douzaine d’enquêtes seulement avaient été publiées.Lors de la dernière présidentielle, en 2017, pas moins de 560 sondages ont été (officiellement) recensés par la Commission des sondages. Pis, les échantillons choisis pour constituer les fameux panels d’électeurs sont de plus en plus larges et peuvent désormais inclure jusqu’à 10.000 personnes.Pourtant, à l’occasion du Brexit en 2016 et de l’élection de Donald Trump quelques mois plus tard, les errements des sondeurs avaient entaché leur réputation. En France, l'accession surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2002 leur avait déjà porté un sérieux coup. «L’image des sondages est très ambivalente», reconnaît Frédéric Micheau devant les caméras de Sputnik.Pour le sondeur, auteur de l’essai Le Sacre de l’opinion (éd. du Cerf), malgré certains «biais techniques», les sondages restent un outil indispensable si l’on veut comprendre les «motivations» et les «enjeux» du vote. Et à ceux qui voudraient interdire purement et simplement les études d’opinion à l’approche d’un scrutin, il réplique:

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

france, sondage, marine le pen, jean-luc mélenchon, emmanuel macron, donald trump, ifop, valérie pécresse, brexit, harris interactive, présidentielle française 2022, eric zemmour