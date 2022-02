https://fr.sputniknews.com/20220202/la-nasa-devoile-la-date-de-la-desorbitation-de-liss-1054944040.html

La NASA dévoile la date de la désorbitation de l’ISS

La NASA dévoile la date de la désorbitation de l'ISS

Dans son récent rapport, la NASA a indiqué que la Station spatiale internationale serait désorbitée et noyée dans le Sud-Pacifique en janvier 2031.

La Station spatiale internationale restera en orbite terrestre jusqu’en janvier 2031, après quoi elle sera noyée dans le Pacifique, d’après un rapport récemment dévoilé par l’agence spatiale américaine NASA.Après quoi la station sera noyée dans une partie inhabitée de l’océan Pacifique près du dénommé Point Nemo, ou "pôle maritime d’inaccessibilité". Cette zone de l’océan la plus éloignée de toute terre émergée est essentielle pour le domaine spatial, car c’est là que les engins spatiaux restés en apesanteur finissent leur existence.En 2001, la station orbitale soviétique Mir, mise en orbite en 1986, a été projetée vers le Point Nemo pour que les débris générés par son entrée dans l’atmosphère n’occasionnent aucun dommage à terre.Mise en orbite en 1998La construction de la Station spatiale internationale a débuté en 1998, et son exploitation devait initialement prendre fin en 2024. La NASA compte toutefois prolonger le fonctionnement du plus grand des objets artificiels placés en orbite terrestre, jusqu’à 2030.Plus tôt en 2022, la responsable de la NASA gérant l’ISS Robyn Gatens a affirmé que le segment russe de la Station risquait prochainement d’être à jamais isolé à cause d’une fuite d’oxygène impossible à détecter avec des instruments de diagnostic. La Russie a qualifié ces préoccupations d’"infondées" et promis que ses cosmonautes répareraient bientôt la fuite.

