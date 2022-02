https://fr.sputniknews.com/20220202/la-russie-a-exporte-des-vaccins-pour-plus-dun-milliard-de-dollars-en-2021-1054939249.html

La Russie a exporté des vaccins pour plus d’un milliard de dollars en 2021

Même si l'OMS tarde à reconnaître le Spoutnik V, les exportations russes de vaccins sont en hausse. Ainsi, entre janvier et novembre 2021, la Russie a livré à l’étranger près de 675 tonnes de vaccins pour un coût total de 1,36 milliard de dollars, a déclaré à Sputnik Xenia Bannikova, responsable de CSR, un groupe de réflexion russe sur les politiques publiques, citant des données du Service fédéral des douanes.En 2020, 175,1 tonnes de vaccins avaient été exportées, pour un montant de 70,9 millions de dollars. En cinq mois (entre juillet et novembre) de 2021, le volume des exportations a presque doublé par rapport au premier semestre de 2021 (+78% en valeur monétaire et multiplié par 2,1 fois en quantité), a-t-elle précisé.Les pays les plus fournisLes principales destinations des livraisons l’année dernière ont été des pays d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Afrique, en premier lieu les Émirats arabes unis (15,4% des livraisons en quantité), l’Argentine (12,6%), le Mexique (10,8%), le Kazakhstan (10,4%) et l’Ouzbékistan (7%). D’importants volumes ont été fournis à la République démocratique du Congo (4,8%), aux Philippines (4,7%), au Nigeria (4,6%), à l’Inde (3,2%) et au Nicaragua (3%), a précisé la responsable.Vu la campagne de vaccination qui ne faiblit pas dans le monde sur fond de pandémie de coronavirus, Xenia Bannikova s’attend à une croissance à venir de la demande de vaccins russes.Le premier vaccin anti-Covid à avoir été enregistré dans le monde, le Spoutnik V russe, utilisé dans plus de 70 pays, n’est toujours pas homologué ni par l’Agence européenne des médicaments ni par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant, l’Australie a reconnu, à la mi-janvier, le droit d’entrée dans le pays pour les voyageurs vaccinés avec les deux doses du Spoutnik V. Mais il est toujours impossible pour ces personnes de voyager en Europe ou aux États-Unis.La vaccination continueL’OMS a mis pour objectif d’immuniser 70% de la population d’ici à la mi-2022. À l’heure actuelle, seulement 53 des 210 pays pour lesquels des données sont accessibles, soit 25,2%, ont atteint cette cible, a-t-elle rappelé. 37 autres pays, dont le Congo, l’Inde, le Nicaragua, les Philippines et le Mexique, qui ont reçu des vaccins russes en 2021, devraient y arriver à la mi-2022.Mais plus de la moitié des pays ne pourront pas atteindre l’objectif posé dans les délais prévus, a prévenu l’experte. Ce qui veut dire que la vaccination primaire se poursuivra dans la plupart des pays jusqu’à la fin de 2022 voire même jusqu’en 2023.

