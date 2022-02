https://fr.sputniknews.com/20220202/lallemagne-bannit-la-diffusion-de-rt-de-1054946215.html

L’Allemagne bannit la diffusion de RT DE

L’Allemagne bannit la diffusion de RT DE

Les autorités des médias d’Allemagne ont annoncé l’interdiction de la branche en langue allemande du radiodiffuseur russe RT pour avoir opéré dans le pays sans... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T17:18+0100

2022-02-02T17:18+0100

2022-02-02T17:18+0100

allemagne

europe

chaîne de télévision russe rt

chaîne de télévision rt

diffusion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1045327485_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_9ce4b5975eb66ecbedca1cc1ac925b28.jpg

Faute d’autorisation de diffusion, la Commission d'enregistrement et de surveillance du régulateur allemand des médias MABB (Medienanstalt Berlin-Brandenburg) a interdit la diffusion de la chaîne de télévision RT DE dans le pays.La Commission a noté que RT DE est une chaîne de radiodiffusion qui a besoin d’un permis, comme l'exige le paragraphe 52 du contrat d'État sur les activités des fournisseurs de services dans le domaine des médias.Outre la diffusion par satellite, le régulateur a également exigé l'arrêt de la diffusion sur le Web, via les applications mobiles ou programmes de smart TV de RT News. Dans le même temps, la partie allemande estime que la chaîne de télévision ne peut se référer aux autres autorisations en vigueur dans l'UE.Réaction de la chaîneRT DE Productions fait appel de la décision devant le tribunal. C'est ce qu'a déclaré la rédactrice en chef adjointe de RT, Anna Belkina, notant que la chaîne continuera à diffuser depuis Moscou.Eva Flecken, directrice de l'autorité des médias MABB, avait déclaré en décembre que RT DE n'avait ni demandé ni reçu de licence de diffusion du MABB.Le lancement de RT DE a été entouré de controverses au sein de l'Union européenne, des médias et des politiciens allemands accusant le diffuseur de manipulations des faits, visant des Allemands d'origine russe.En décembre, YouTube a bloqué la nouvelle chaîne de RT Deutschland, "RT auf Sendung", le jour du lancement de sa diffusion.En septembre, YouTube a supprimé deux chaînes RT DE sans droit de récupération, pour de prétendues "violations des règles de la communauté". Dans le même temps, RT DE occupait la quatrième place en termes d'influence parmi les médias de langue allemande, devançant Deutsche Welle et d’autres médias allemands, selon Tubular Labs.En août, la RT DE s'est vu officiellement refuser une autorisation de diffusion par le Luxembourg, qui faisait référence à des "informations et analyses par les autorités allemandes".

allemagne

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

allemagne, europe, chaîne de télévision russe rt, chaîne de télévision rt, diffusion