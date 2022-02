https://fr.sputniknews.com/20220202/le-drian-entretient-a-son-tour-le-mythe-dune-menace-russe-imminente-en-ukraine-1054944485.html

Le Drian entretient à son tour le mythe d’une menace russe imminente en Ukraine

Le fantôme d’une invasion russe en Ukraine continue de hanter le gouvernement français. Tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une intervention, a... 02.02.2022, Sputnik France

russie

ukraine

france

jean-yves le drian

viktor orban

boris johnson

S’il n'y a aucune information officielle ou fondée sur une volonté de la Russie de lancer une offensive sur l'Ukraine, dont l’idée est fermement démentie par la Russie et désormais par l'Ukraine, pour le ministre français des Affaires étrangères, la menace est là.Interrogé ce mercredi sur France 2, le chef de la diplomatie française a déclaré que tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une intervention russe en Ukraine.Jean-Yves Le Drian a estimé que le danger était "clair et imminent", tout en ajoutant qu'il n'y avait pour l'heure aucune information sur une volonté du Président russe Vladimir Poutine de lancer une offensive sur l'Ukraine.Pour sa part, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le 28 janvier les Occidentaux à ne pas semer la "panique" autour des tensions avec la Russie.Dialogue de sourdsEmmanuel Macron s'est entretenu la semaine dernière avec son homologue russe. "L'échange de vues s'est poursuivi sur la situation de l'Ukraine et les questions liées à la fourniture à la Russie de garanties de sécurité sur le long terme et établies juridiquement", a affirmé la présidence russe dans un communiqué publié après l'appel.Côté britannique, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, en visite en Ukraine pour afficher le soutien de Londres à Kiev, a prévenu mardi que le royaume imposera automatiquement des sanctions immédiates contre les intérêts commerciaux et des ressortissants russes en cas d'offensive de la Russie contre l'Ukraine.L’Ukraine, un "instrument" pour WashingtonLa partie américaine a fait la sourde oreille aux principales préoccupations de Moscou sur le renforcement de l’Otan vers l’est, a dénoncé pour sa part Vladimir Poutine.Pour M.Poutine, les États-Unis ont instrumentalisé l’Ukraine en vue de contenir la Russie tout en cherchant à l’entraîner dans un conflit militaire.Dans cette optique, l’Ukraine n’est pour Washington qu’un instrument qui doit l’aider à atteindre cet objectif, estime M.Poutine.

russie

ukraine

france

