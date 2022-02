https://fr.sputniknews.com/20220202/le-fbi-conseille-aux-athletes-americains-dutiliser-des-telephones-jetables-lors-des-jo-de-pekin-1054938864.html

Le FBI conseille aux athlètes américains d’utiliser des téléphones jetables lors des JO de Pékin

À quelques jours des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a mis en garde les athlètes américains contre les activités des... 02.02.2022, Sputnik France

Si les États-Unis n’envoient aucun représentant officiel à Pékin, la sécurité des athlètes américains qui doivent participer aux Jeux olympiques d’hiver préoccupe Washington qui continue d’évoquer plusieurs menaces provenant du gouvernement et du parti communiste chinois.Le 31 janvier, jour où le directeur du FBI Christopher Wray a blâmé les autorités chinoises pour des vols "de volumes stupéfiants d'informations", son service a publié également un document dans lequel il avertit les sportifs et les voyageurs des cybermenaces auxquelles ils peuvent être confrontés en Chine.Le FBI met notamment en garde contre l’utilisation d’applications mobiles que l’organisateur des Jeux olympiques ou les autorités chinoises pourraient demander d’installer sous prétexte que cela est nécessaire pour participer ou rester dans le pays. Le FBI prétend qu’elles pourraient "augmenter les possibilités pour les cyberacteurs de voler des informations personnelles ou d'installer des outils de suivi, des codes et des logiciels malveillants".Des "téléphones jetables"Mi-janvier, le Wall Street Journal a écrit que le Comité olympique du pays a également conseillé aux athlètes de laisser leurs appareils personnels à la maison et d'utiliser en Chine "des téléphones jetables".Par la suite, Reuters a indiqué que le Comité olympique canadien avait donné à ses sportifs un conseil similaire puisque les Jeux présentaient, selon lui, "une opportunité unique pour la cybercriminalité".Toujours d’après l’agence, les comités suisse, suédois et danois ont décidé de fournir de nouveaux appareils à leurs délégations. De son côté, l'Association olympique britannique a déclaré à l’agence qu'elle fournirait des appareils temporaires aux athlètes qui le souhaitaient.Commentant ces informations, le porte-parole de la diplomatie chinoise Zhao Lijian a déclaré le 18 janvier que les pays qui ont donné de tels conseils à leurs sportifs ont accusé "une partie innocente sans aucune preuve".

