https://fr.sputniknews.com/20220202/le-pentagone-nexclut-pas-lenvoi-de-troupes-en-ukraine-avec-une-precision-1054950200.html

Le Pentagone n’exclut pas l’envoi de troupes en Ukraine, avec une précision

Le Pentagone n’exclut pas l’envoi de troupes en Ukraine, avec une précision

Les troupes américaines supplémentaires envoyées en Europe de l’Est pourraient prendre part à une opération d’évacuation en Ukraine, selon le porte-parole du... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T19:14+0100

2022-02-02T19:14+0100

2022-02-02T19:58+0100

états-unis

ukraine

john kirby

pentagone

joe biden

garanties de sécurité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045928609_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_69ad8fca82110673fc54ed853e32549d.jpg

En cas de nécessité de mener une mission d’évacuation, Washington pourrait envoyer ses troupes en Ukraine, a déclaré ce mercredi 2 février le porte-parole du Pentagoneь John Kirby.Depuis fin 2021, l’Occident soupçonne la Russie de masser ses forces à la frontière ukrainienne en vue d’une attaque. Bien que les rapports entre Moscou et Kiev ne cessent de se dégrader depuis la révolution ukrainienne de 2014 et la réintégration consécutive de la péninsule de Crimée dans le territoire russe, Moscou dément toujours toute velléité agressive à l’égard de l’Ukraine.Le Kremlin souligne régulièrement que les déplacements des troupes russes sur le territoire national sont une affaire intérieure et ne représentent une menace pour personne.Envoi de soldats US supplémentairesSur fond de ce regain de tensions, Washington et Londres ont annoncé le rappel de certains diplomates en poste à Kiev et de leurs familles. Le département d'État a d’ailleurs appelé les citoyens américains se trouvant en Ukraine à envisager de quitter immédiatement le pays.Plus tôt dans la journée du 2 février, Joe Biden a donné son feu vert au déploiement de plusieurs centaines de soldats supplémentaires en Europe de l’Est en guise de "réassurance" pour les alliés des États-Unis dans le contexte de la crise autour de l’Ukraine. Environ 2.000 militaires seront envoyés en Pologne et en Allemagne, et un millier de militaires actuellement stationnés en Allemagne seront transférés en Roumanie.Mardi, Vladimir Poutine avait accusé les États-Unis de faire la sourde oreille aux exigences de Moscou concernant les garanties de sécurité et d’instrumentaliser l’Ukraine en vue de contenir la Russie.

états-unis

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

états-unis, ukraine, john kirby, pentagone, joe biden