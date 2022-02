https://fr.sputniknews.com/20220202/les-nouveaux-transporteurs-de-troupes-de-larmee-us-juges-inefficaces-1054947283.html

Les nouveaux transporteurs de troupes de l’armée US jugés inefficaces

Conçus à partir de la Chevrolet Colorado ZR2, les nouveaux véhicules d’escadron d’infanterie de l’US Army ISV sont inefficaces en mission de combat et de dissuasion face aux menaces quasi-comparables, indique un récent rapport du bureau des tests opérationnels et des évaluations du Pentagone.Ainsi, selon le document, au cours des essais initiaux menés en août 2021, les véhicules en question ne sont pas parvenus à rester inaperçus de l’ennemi lors de la plupart des missions et ont souvent été pris en embuscade. Qui plus est, les voitures devaient ralentir pour pouvoir rouler en sécurité en terrain accidenté.Un autre problème consiste en ce que les ISV n'ont pas de moyens de communication intégrés, ce qui complique l’interaction entre les soldats et le commandement. Dans le même temps, les militaires ont conclu qu’il était difficile pour les troupes embarquées d’utiliser leurs armes lorsque le véhicule était en mouvement.Un contrat à plus de 200 millions de dollarsLes ISV (Infantry Squad Vehicle) sont fabriqués par le groupe GM Defense dans le cadre du contrat signé avec l’armée américaine en 2020 pour plus de 214 millions de dollars (près de 190 millions d’euros). Le contrat prévoit la construction d’engins suffisamment légers pour être chargés à partir d’un hélicoptère UH-60 Blackhawk et assez compacts pour rentrer dans un hélicoptère CH-47 Chinook pour le transport aérien.Au total, le Pentagone compte acheter 2.065 de ces machines. Or, le lot initial en comprend 649.Les nouveaux véhicules sont équipés d’un moteur turbodiesel Duramax de 186 chevaux. Ils sont capables de transporter jusqu’à neuf personnes ou une charge utile pouvant peser jusqu’à 1.451 kilogrammes.Dans son rapport, le bureau des évaluations recommande ainsi à l’Armée de faire analyser les problèmes constatés lors des premiers essais avant de décider de la poursuite de la production des ISV.

