L'Espagne compte plus de 3,1 millions de chômeurs

L'Espagne compte plus de 3,1 millions de chômeurs

Le nombre de chômeurs inscrits dans les bureaux des services publics de l'emploi (anciennement Inem) en Espagne a augmenté de 17.173 chômeurs en janvier... 02.02.2022

2022-02-02T17:07+0100

2022-02-02T17:07+0100

2022-02-02T17:07+0100

Janvier est un mois au cours duquel le chômage a tendance à augmenter en raison de la fin de la période de Noël. Chaque mois de janvier depuis 1997, année du début des séries historiques comparables, a été marqué par une augmentation du chômage.Le mois de janvier de cette année représente le deuxième meilleur chiffre de toute la série, juste derrière celui de 1998.La reprise en janvier met fin à neuf mois consécutifs de baisse du chômage et laisse le nombre total de chômeurs à 3.123.078 personnes, selon les données publiées mercredi par le ministère du Travail et de l'Économie sociale.L'année dernière, le chômage a connu une baisse record de 841.275 chômeurs, ce qui représente une diminution de 21,2 %.Le chômage a augmenté en janvier dans le secteur des services, où 33 627 chômeurs se sont ajoutés (+1,5%) et dans l'agriculture, où il a augmenté de 2 657 personnes (+1,8%).

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

