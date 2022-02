https://fr.sputniknews.com/20220202/leurodeputee-rn-maxette-pirbakas-rejoint-a-son-tour-eric-zemmour-1054937969.html

L'eurodéputée RN Maxette Pirbakas rejoint à son tour Éric Zemmour

L'eurodéputée RN Maxette Pirbakas rejoint à son tour Éric Zemmour

L'eurodéputée RN Maxette Pirbakas, élue de Guadeloupe, a à son tour annoncé son ralliement à Eric Zemmour mardi soir dans Le Figaro, en pleine guerre... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T07:36+0100

2022-02-02T07:36+0100

2022-02-02T07:36+0100

présidentielle 2022

france

marine le pen

élection présidentielle

campagne présidentielle

présidentielle française 2022

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1054433963_0:311:3088:2048_1920x0_80_0_0_592c8fbbd74d2165fb66eaa10691ea6d.jpg

Mme Pirbakas imite les eurodéputés Jérôme Rivière et Gilbert Collard ou l'ancien identitaire Damien Rieu, transfuges du parti de Marine Le Pen eux aussi.Des remous ont également eu lieu chez les élus RN de Paca, depuis que Sophie Grech, conseillère régionale et élue municipale des quartiers nord de Marseille, a annoncé donner son parrainage au candidat Reconquête! plutôt qu'à Marine Le Pen. Elle a été tancée par Thierry Mariani dans un tweet: "comme les 39 élus au Conseil Régional sur la liste que je conduisais en PACA, elle avait signé un engagement sur l'honneur de parrainer Marine Le Pen. Étonnant cette conception de l'honneur qui ne dure que 8 mois".Le sénateur RN des Bouches-du-Rhône et conseiller municipal, Stéphane Ravier, a préféré temporiser: "Après les événements d'hier, je réunis ce soir les élus de mon groupe municipal où tous les patriotes marseillais ont leur place. Sophie Grech, comme les autres, peut compter sur mon amitié. Le rassemblement contre le macronisme se fera par la discussion". En revanche, Stéphane Ravier a nié formellement tout départ imminent dans le camp Zemmour: "il n'en est pas question une seule seconde", a insisté son entourage, interrogé par l'AFP. "Stéphane n'est pas sur le départ. A défaut de partager le départ de Sophie Grech, il la comprend. Depuis le début il dit qu'il faut arrêter de s'envoyer des pavés car chacun aura besoin de l'autre au second tour. Stéphane veut jouer le rôle de casque bleu".La veille, elle avait demandé à l'eurodéputé Nicolas Bay de clarifier sa position. De son côté, la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, avait reconnu vendredi "pencher" pour Eric Zemmour mais sans le rallier à ce stade. Les deux rivaux tiennent meeting samedi: Marine Le Pen à Reims et Éric Zemmour à Lille.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, marine le pen, élection présidentielle, campagne présidentielle, présidentielle française 2022, eric zemmour