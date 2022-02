https://fr.sputniknews.com/20220202/lorganisation-pour-la-mise-en-valeur-du-fleuve-senegal-nominee-pour-le-prix-nobel-de-la-paix-2022-1054945945.html

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal nominée pour le prix Nobel de la Paix 2022

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a été nominée cette année pour le prix Nobel de la Paix 2022, a annoncé mardi sa cellule de... 02.02.2022, Sputnik France

Le communiqué indique que "de prestigieuses institutions" et une "éminente personnalité ont décidé de proposer la candidature" de cette organisation sous régionale regroupant la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.Elles estiment qu’elle a "démontré depuis 50 ans, qu’un cours d’eau peut être à la fois vecteur de paix régionale, levier de progrès économique et ferment d’une culture commune, mettant en œuvre des principes de gouvernance et des programmes d’action garantissant une utilisation durable et partagée de l’eau entre ses quatre pays riverains".La candidature de l’OMVS a été proposée par Erik Orsenna, économiste, écrivain, professeur et membre de l’Académie française, ainsi que par des institutions comme le Geneva Water Hub, un centre de l’université de Genève qui promeut un plaidoyer politique pour l’utilisation de l’eau comme instrument de paix et de coopération.Le Réseau international des organismes de bassins (RIOB), dont le principal objectif est de promouvoir des relations permanentes entre les organismes intéressés par la gestion globale des ressources eau, soutient aussi cette nomination.Ainsi, "récompenser l’OMVS enverrait un message politique fort : affirmer que l’eau est au cœur des futurs enjeux géopolitiques ; diffuser et pérenniser un modèle de gouvernance transfrontalière exemplaire à partir d’un continent malheureusement marqué par l’instabilité politique et les conséquences déjà perceptibles du changement climatique", estiment-ils.Ils ajoutent que "cette nomination est une nouvelle distinction qui arrive au moment où la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal célèbrent le cinquantenaire de la création de l’OMVS, 50 ans de gestion exemplaire du fleuve".L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a été créée en 1972 par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, rejoints en 2006 par la Guinée. Elle a été mise en place dans le but de gérer le bassin versant du fleuve Sénégal.

