L’UEFA ne poursuivra pas en justice la pizza "Champignons League"

L’idée de baptiser sa pizza "Champignons League" a failli coûter cher à cet entrepreneur allemand contre lequel l’UEFA avait voulu intenter une action en... 02.02.2022, Sputnik France

En quelques jours, son entreprise située dans la petite ville universitaire de Gießen, en Allemagne, est devenue mondialement connue. Comme Shadi Souri, propriétaire de Pizza Wolke, l’a déclaré à Business Insider, il a donné depuis lundi plus de 60 interviews. En cause, sa pizza végétarienne "Champignons League".Lundi 31 janvier, le fabricant a publié sur Instagram une lettre d’un avocat agissant au nom de l'Union des associations européennes de football (UEFA) qui lui demandait de cesser d'utiliser le nom "Champignons League" pour son produit. Selon Business Insider, qui a pu contacter l’UEFA, l’organisation a intenté une action en justice contre le fabricant en raison d’une grande similitude de l’appellation "Champignons League" avec la marque "Champions League".Face à cette accusation, le pizzaiolo a assuré au média qu’"il faisait de la nourriture, pas du sport".L’UEFA cèdeL’histoire a pourtant eu une fin heureuse. Mardi, l’homme a annoncé avoir reçu une autre lettre de la part de l’organisation. Cette dernière informait que, bien qu’elle prenne "évidemment au sérieux la protection de sa propriété intellectuelle", elle ne poursuivra pas le fabricant. L’organisation a évoqué un agent responsable de la protection des marques qui avait fait preuve d'"excès de zèle et avait agi trop rapidement".Une situation profitableQuoi qu’il en soit, cet homme qui assure approvisionner près de 1.000 supermarchés et produire 3.000 pizzas par jour espère profiter de l’agitation médiatique.

