"Nous avons vécu une dictature sanitaire": Ivan Rioufol tonne contre les mesures prises en France

"Hystérie sanitaire", "hygiénisme d'État", "ségrégation", "mécanisme totalitaire"... Ivan Rioufol ne mâche pas ses mots au sujet de la crise du Covid-19 et... 02.02.2022

2022-02-02T13:48+0100

2022-02-02T13:48+0100

2022-02-02T13:51+0100

Le gouvernement a commencé ce mercredi à procéder à une première levée des restrictions sanitaires. Entré en vigueur le 24 janvier, le pass vaccinal, lui, reste obligatoire. Le journaliste du Figaro Ivan Rioufol a dénoncé le fait que le discours de l’État était devenu "totalitaire" à l’encontre de ceux qui voudraient apporter des nuances.Au lendemain de son intervention sur Sud Radio, il a fait une apparition sur CNews, où il a dressé un parallèle entre le ghetto de Varsovie et la situation sanitaire en France, dénonçant une "dictature sanitaire.""Il dit qu’il faut faire attention à la ségrégation hygiéniste, parce que la ségrégation hygiéniste on a connu ça sous le nazisme notamment, où il cherchait l’homme parfait, l’homme sain, l’homme sans poux et sans sang contaminant. Rappelez-vous quand même que quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c’était un lieu de contaminés. C’était d’abord un lieu hygiéniste, qui a été fait pour préserver du typhus. La comparaison s’arrête là, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Cette ségrégation qui s’est installée au nom d’un hygiénisme d’État est tout à fait totalitaire", explique le chroniqueur du Figaro.En guise d’explication pour son utilisation du terme "totalitaire", le journaliste décrit la situation comme "un mécanisme totalitaire qui s’est installé subrepticement avec un discours unique, avec une manière de créer des dissidents chez ceux qui ne pensaient pas conformément à la parole d’État".En outre, le journaliste observe une absence totale de contre-pouvoirs dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19."Ni le Conseil d’État, ni le Conseil constitutionnel, ni l’Assemblée nationale, ni le Sénat, ni les médias" ne se sont opposés à cette manière de faire. "Tous les éléments de la dictature sont là, une démocrature. Les démocrates et singulièrement les intellectuels ne se sont pas réveillés contre ce régime affreux qui s’installe", a conclu le journaliste sur Sud Radio.Le pass sanitaire remplacé par le pass vaccinalDepuis le 24 janvier, le pass vaccinal est obligatoire pour accéder à certains lieux publics comme les cinémas, les musées, les cafés et restaurants ou les transports interrégionaux pour les personnes de 16 ans et plus. Il remplace désormais le "pass sanitaire" appliqué sur le territoire national depuis le 9 juin 2021.L’une des principales différences réside dans le fait que le pass vaccinal n'intègre plus comme preuve le résultat d'un test de dépistage Covid-19 négatif.La première étape du calendrier d'allégement des restrictions sanitaires entre toutefois en vigueur dès ce mercredi. "Nous allons respecter le calendrier que nous avons présenté aux Français", a annoncé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, au micro de Franceinfo mardi.Il s’agit de trois mesures:

