Somalie: un projet OIM-UE pour renforcer la résilience au changement climatique

02.02.2022

Un accord a été signé dans ce sens entre les deux parties pour l'allocation d’un montant de 6,75 millions de dollars à un programme visant le renforcement de l’adaptation au changement climatique et la résolution des conflits qui en résultent.Le chef de mission de l'OIM en Somalie, Richard Danziger, a précisé que le projet cible notamment les communautés de l'État de Galmudug, dans le centre de la Somalie, où le risque de conflits liés aux ressources naturelles est plus présent en raison des effets néfastes du changement climatique.Les conditions météorologiques erratiques, dont la sécheresse et les inondations, s'intensifient dans tout le pays, a ajouté le responsable, citant les données de l'ONU.L’OIM avait souligné que la sécheresse qui sévit actuellement en Somalie menace de provoquer le déplacement de plus d'un million de personnes d'ici avril prochain si des mesures urgentes ne sont pas prises.Elle estime que les conditions vont probablement continuer à se détériorer, car une quatrième saison consécutive de faibles précipitations se profile dans le pays, entre avril et juin prochains.

