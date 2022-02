https://fr.sputniknews.com/20220202/un-bebe-de-15-mois-refuse-en-centre-de-depistage-faute-de-masque-1054939570.html

Un bébé de 15 mois refusé en centre de dépistage faute de masque

Un bébé de 15 mois refusé en centre de dépistage faute de masque

Une fillette de 15 mois a été refusée dans un centre de dépistage à Rennes faute de masque: elle l'arrachait "systématiquement". Le père de l'enfant a été... 02.02.2022

Élise, 15 mois, a été déclarée cas contact avec un autre enfant de sa crèche à Rennes. Ses parents ont d'abord réalisé un autotest dont le résultat s'est révélé négatif, relate Ouest-France. Mais conformément au protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, un test antigénique doit être réalisé, et le 31 janvier le père de la fillette l’a amenée au centre de dépistage de Malifeu à Rennes.Un problème est venu troubler leur démarche: la fillette ne tolérait pas le masque sur son visage, l’arrachant "systématiquement", selon son père.Le personnel du centre a assuré que le masque était obligatoire, même pour les plus petits. Recalé du centre, le père de famille a fait le tour des pharmacies avant de trouver un laboratoire qui a accepté de tester l'enfant."Tolérance" pour les petitsInterrogé sur sa politique, le centre de dépistage évoque un protocole sanitaire qui prévoit le port du masque au moment d’accéder au centre de dépistage. Faute de "vrai" masque, la bouche des petits enfants, qui n’apprécient souvent pas de le porter, peut être couverte avec une écharpe ou un tissu.Quand les petits refusent le masqueSouvent les plus petits ont peur de porter un masque. Dans ce cas, les experts conseillent d'habituer l'enfant progressivement, en mettant des masques sur ses peluches, en les décorant, en montrant des photos d’autres enfants masqués, mais en aucun cas le forcer. Aux enfants plus âgés, les parents peuvent expliquer la raison du port du masque.Depuis janvier, l’âge à partir duquel l’enfant est obligé de porter le masque sanitaire dans les transports, les lieux recevant du public ou à l’école, est fixé en France à six ans.Application stricte des consignesLes cas d’imposition des masques aux plus petits restent isolés. En septembre 2020, une histoire a suscité de l’émotion: une Américaine avec son fils de deux ans a été invitée à quitter un vol de Southwest Airlines. La cause: en attendant le décollage, le petit aurait enlevé son masque pour grignoter, ce qui aurait déplu à l’équipage. Plus tard, la compagnie a indiqué que la passagère a été remboursée et qu’une enquête interne a été ouverte pour déterminer ce qu’il s’était passé.

