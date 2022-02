https://fr.sputniknews.com/20220202/une-banque-russe-designee-parmi-les-trois-marques-bancaires-les-plus-solides-au-monde-1054945403.html

Une banque russe désignée parmi les trois marques bancaires les plus solides au monde

Une banque russe désignée parmi les trois marques bancaires les plus solides au monde

La banque russe Sber occupe la troisième place parmi les établissements bancaires mondiaux en termes de force de la marque (Brand Strength Index), selon un... 02.02.2022, Sputnik France

2022-02-02T15:58+0100

2022-02-02T15:58+0100

2022-02-02T15:58+0100

économie

banques

sberbank

classement

finances

marque

bnp paribas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1045486354_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_d5da152c0639abfdb39484c19242c1a5.jpg

Trois banques, l’indonésienne BCA, la sud-africaine Capitec et la russe Sber, ont été nommées les plus performantes en termes de force de la marque, selon un classement de banques dévoilé par le cabinet britannique spécialisé Brand Finance.L’enseigne russe a obtenu 92,3 points sur 100 en recevant la note AAA + (la plus élevée).D’après le cabinet, la banque dispose d’une "notoriété auprès des consommateurs", elle est "largement disponible" et "facile pour traiter avec ses clients".La valorisation de Sber est estimée par le cabinet à 12,8 milliards de dollars (+36% en une année).Par ailleurs, fin janvier, la banque russe a été nommée marque la plus forte d'Europe tous secteurs confondus. Dans le classement global des 500 marques, Sber a ainsi dépassé Ferrari.La force de la marque (Brand Strength Index, BSI, selon la formulation du cabinet) comprend l'évaluation des investissements dans le marketing, du stock de capital et de la performance commerciale de l’enseigne.Les banques les plus valoriséesDans le classement des 500 marques bancaires les plus valorisées (Top 500 most valuable banking brands), établi également par le cabinet, l’enseigne russe occupe la 20e place. Un an plus tôt, la banque était à la 29e.Le français BNP Paribas est 23e.Les trois premières places sont occupées par les enseignes chinoises (ICBC, China Construction Bank et Agricultural Bank Of China respectivement). Au total, les dix premières places sont partagées exclusivement par des banques chinoises et américaines.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

économie, banques, sberbank, classement, finances, marque, bnp paribas