Des avions russes testent la lutte anti-sous-marine, les aéronefs de l'Otan surveillent – vidéo

Des avions russes testent la lutte anti-sous-marine, les aéronefs de l'Otan surveillent – vidéo

Dans le cadre d’exercices navals, des avions de lutte anti-sous-marine russes Tu-142 ont réalisé un vol dans le nord-est de l’Atlantique, escortés par des... 03.02.2022, Sputnik France

Des avions de lutte anti-sous-marine Tu-142 ont survolé l’Atlantique dans le cadre de vastes manœuvres navales qui se tiennent depuis janvier.Le vol s’est déroulé au-dessus des eaux neutres de la mer de Norvège, avec l’appui de deux chasseurs MiG-31.Une vidéo de cet exercice a été relayée par Sputnik.À plusieurs étapes de la mission, les aéronefs ont été escortés par des chasseurs norvégiens et britanniques, note la marine russe.Ces exercices navals de grande envergure ont pour objectif de renforcer la protection des intérêts russes dans les océans du globe et de contrecarrer les menaces militaires maritimes. Ils concernent toutes les régions maritimes relevant de la responsabilité de la Russie, dont des zones "d’importance opérationnelle": la Méditerranée, la mer du Nord, la mer d’Okhotsk, les océans Atlantique et Pacifique.Plus de 140 navires de guerre et navires de soutien, plus de 60 avions et 1.000 pièces d'équipement militaire, ainsi qu’environ 10.000 militaires, y participent. Entre-temps, l’Otan a annoncé fin janvier la tenue de ses exercices Cold Response prévus pour mars en Arctique. Ils impliqueront environ 35.000 soldats de 28 pays.Survol de bombardiers russesEn parallèle, la Défense russe a informé avoir réalisé une autre mission, celle-ci faisant partie d’un vol militaire régulier. Deux bombardiers stratégiques Tu-95 à long rayon d’action ont survolé les eaux neutres des mers Baltique et de Norvège, ainsi que celles de la partie nord-est de l’Atlantique. Lors de cette opération qui a duré 15 heures, les équipages ont testé le ravitaillement en vol. Les chasseurs britanniques Eurofighter Typhoon les ont accompagnés, précise le ministère russe.Et d’ajouter que les équipages de l’aviation à long rayon d’action survolent régulièrement les eaux neutres de l’Arctique, de l’Atlantique du Nord, des mers Noire et Baltique et de l’océan Pacifique. Tous les vols des forces aérospatiales russes se déroulent en stricte conformité avec les règles internationales d’utilisation de l’espace aérien.

