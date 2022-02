https://fr.sputniknews.com/20220203/deux-doses-de-vaccin-volees-lui-coutent-sa-carriere-de-medecin-dans-le-nord-1054957318.html

Deux doses de vaccin volées lui coûtent sa carrière de médecin dans le Nord

Après avoir dérobé au printemps dernier deux doses de vaccin pour immuniser d’autres personnes, un médecin du SDIS du Nord a vu son contrat être résilié... 03.02.2022, Sputnik France

Un vol de doses de vaccin contre le Covid-19 a coûté à ce médecin sa carrière au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord, rapporte le 2 février l’institution en question.Les faits se sont déroulés au printemps dernier au centre de vaccination du Kursaal à Dunkerque. Alors que la vaccination n'était disponible que pour une certaine catégorie de personnes en France, il avait mis la main sur deux doses pour les utiliser en dehors du dispositif de vaccination et sans autorisation.Comme le précisait en octobre Le phare dunkerquois, il avait alors expliqué avoir pris les doses pour "rendre service à des amis". Ce vol de vaccins censés être conservés à de faibles températures a provoqué une rupture de la chaîne du froid, ce qui pouvait représenter un risque pour les bénéficiaires."Manquement à ses devoirs"Le SDIS a expliqué sa décision de résilier le contrat par un manque de doses de vaccin pour la population à l’époque des faits dans le contexte de la crise sanitaire."De tels agissements, certes isolés, mais surtout inqualifiables, ne doivent pas remettre en cause l’immense travail des médecins et infirmiers du service de santé et de secours médical, agents du SDIS particulièrement investis et mobilisés depuis deux ans pour lutter contre la pandémie".

