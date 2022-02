https://fr.sputniknews.com/20220203/en-france-des-journalistes-deviennent-de-vrais-influenceurs-militants--1054964859.html

En France, "des journalistes deviennent de vrais influenceurs militants"

En France, "des journalistes deviennent de vrais influenceurs militants"

Les revenus des influenceurs atteignent des sommets vertigineux, mais l’économiste Philippe Bechade explique au micro de Rachel Marsden les enjeux importants... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T16:11+0100

2022-02-03T16:11+0100

2022-02-03T16:11+0100

podcasts

podcast

propagande

influenceur

tiktok

internet

réseaux sociaux

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1052217639_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_31764659c3b60210305a28160aa3e57e.png

Si les influenceurs occupent le devant de la scène avec des revenus parfois dignes de stars hollywoodiennes, les plateformes sur lesquelles ils sont actifs cachent des luttes d’influence économique et politique. Philippe Béchade, président du think tank "Les Éconoclastes" et rédacteur en chef de La Bourse au Quotidien, cite comme exemple l’application chinoise, TikTok:L’économiste se dit "choqué" par le fait que certains influenceurs se présentent sous une autre étiquette:

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

podcasts, podcast, propagande, influenceur, tiktok, internet, réseaux sociaux