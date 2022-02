https://fr.sputniknews.com/20220203/il-fait-une-queue-de-poisson-et-ouvre-le-feu-sur-un-automobiliste-qui-le-klaxonne--video-1054959846.html

Il fait une queue de poisson et ouvre le feu sur un automobiliste qui le klaxonne – vidéo

Une vidéo montrant un conducteur utiliser une arme à feu à plusieurs reprises à Miami sur un autre automobiliste qui le klaxonnait pour signaler une manœuvre... 03.02.2022, Sputnik France

Après s’être rabattu rapidement, un Américain a tiré plus d’une dizaine de fois sur un autre véhicule dont le conducteur klaxonnait pour signaler sa manœuvre. Filmée par une caméra embarquée de la voiture du tireur, une vidéo montre le déroulement des faits.Alors que cet incident a eu lieu à Miami en juin 2021, ces images ne ressortent que maintenant, indiquent les médias américains.Sur les images, on voit le conducteur changer de voie et proférer des insultes, tandis qu’un son de klaxon venant d’une autre voiture est également entendu. Puis il ouvre l’accoudoir et sort une arme à feu. Il ralentit et commence à tirer sans baisser sa vitre, au moment où un véhicule le double. Il tire aussi à travers le pare-brise.L’homme s’est ensuite arrêté pour appeler le 911, numéro d’urgence, et affirmer qu’il avait ouvert le feu en ripostant à des tirs. La police locale a démenti cette information, indiquant que le second chauffeur avait en réalité jeté une bouteille d’eau sur la voiture de l’agresseur. Personne n’a été blessé. Les forces de l’ordre ont constaté au moins 11 traces de tirs sur la voiture du second automobiliste.Le tireur s’est ensuite rendu à la police mais a rapidement été remis en liberté. Selon la chaîne de télévision Local 10, il s’agit d’un pompier d’une trentaine d’années qui a démissionné après l’incident. Par le passé, il avait déjà été arrêté pour vol et intrusion illégale et pour d’autres délits, précise NBC Miami.Port d’armes aux États-UnisLa vidéo est publiée en plein renouveau du débat sur le port d’armes aux États-Unis, après que plusieurs personnes sont récemment mortes des suites de tirs, dont deux policiers à New York. Le Président Biden est attendu dans la ville ce 3 février pour faire le point sur ce sujet, a fait savoir le maire de la ville, Eric Adams.En avril 2021, le locataire de la Maison-Blanche avait appelé à renforcer le contrôle des armes à feu dans le pays après une fusillade survenue dans l’État de Géorgie ayant fait huit morts. Son initiative n’a toutefois pas débouché sur l’adoption de mesures concrètes.Le droit de détenir une arme est inscrit dans le deuxième amendement de la Constitution américaine et est réglementé par chaque État. Parmi ceux qui assurent le contrôle le plus strict figure la Californie, avec un taux de 8,6 homicides par armes à feu pour 100.000 habitants recensés en 2020, selon l’organisation Everytown for Gun Safety. Le Mississipi, qui dispose de la législation la moins sévère, présente un taux de 28,5 homicides pour 100.000 habitants.Au total, les États-Unis ont enregistré plus de 21.500 homicides en 2020, en hausse de 30% sur un an, selon des statistiques publiées lundi par le FBI. 77% des meurtres ont été commis avec des armes à feu en 2020, contre 74% en 2019.

