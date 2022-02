https://fr.sputniknews.com/20220203/il-ny-a-aucun-doute-que-des-unites-militaires-clandestines-americaines-sont-presentes-en-ukraine-1054960122.html

"Il n’y a aucun doute que des unités militaires clandestines américaines sont présentes en Ukraine"

"Il n’y a aucun doute que des unités militaires clandestines américaines sont présentes en Ukraine"

Éric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R), dévoile pour Le Désordre mondial ce qu’il trouve le plus choquant dans la... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T12:52+0100

2022-02-03T12:52+0100

2022-02-03T12:52+0100

podcasts

podcast

ukraine

états-unis

cia

pentagone

renseignement américain

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1052217639_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_31764659c3b60210305a28160aa3e57e.png

Le renseignement constitue l’un des aspects les plus obscurs et les moins fiables du conflit actuel entre les États-Unis et la Russie autour de l’Ukraine. Même la collecte des informations les plus précises et les plus objectives possibles ne garantit pas de prévisions justes. De plus, ces agences de renseignement peuvent jouer un rôle de subversion et de manipulation de l’adversaire et du grand public.Pour Éric Denécé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R), "il ne fait aucun doute que la DIA (la Defense Intelligence Agency)a déployé des agents en Ukraine et dans les pays de l’Est":Dans le conflit ukrainien, l’auteur du livre La nouvelle guerre secrète(Mareuil Édition) déplore le manque de débat contradictoire:

ukraine

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

podcasts, podcast, ukraine, états-unis, cia, pentagone, renseignement américain