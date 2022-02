https://fr.sputniknews.com/20220203/il-poignarde-trois-fois-un-conducteur-de-bus-qui-lui-demandait-deteindre-son-joint-1054966528.html

Il poignarde trois fois un conducteur de bus qui lui demandait d'éteindre son joint

Il poignarde trois fois un conducteur de bus qui lui demandait d'éteindre son joint

Refusant d’arrêter de fumer son joint, un passager de bus a poignardé à trois reprises le chauffeur. Habitué des agressions verbales, un délégué du groupe... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T20:22+0100

2022-02-03T20:22+0100

2022-02-03T20:22+0100

pas-de-calais

bus

conducteur

agression

attaque au couteau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/1044958361_0:11:1920:1091_1920x0_80_0_0_21d6906c615ffcf04ce64773843a917c.jpg

Une agression violente a émaillé le quotidien des chauffeurs Tadao (le réseau de bus de Lens-Béthune) à Avion, dans le Pas-de-Calais. Le 2 février, un conducteur de bus a été poignardé à trois reprises par un individu, rapporte La Voix du Nord.Selon une source proche de l’enquête, un homme qui se trouvait dans un bus s’est mis à fumer, le conducteur lui a donc demandé de cesser. Le ton est monté et le client lui a asséné trois coups de couteau, avant de s'enfuir.La victime d’une quarantaine d’années, touchée deux fois dans le dos et une troisième dans le bras, a été transportée à l'hôpital dans un état grave mais son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête a été ouverte par le parquet de Béthune.Jean-Marc Tellier, le maire d'Avion, qui s'est rendu sur place, a exprimé "son soutien à 100 % avec les conducteurs du réseau face à cet acte intolérable et inadmissible", indique France Bleu.Onze villes où les transports en commun sont les plus dangereuxLa violence dans les transports publics n’est pas un fait nouveau: régulièrement, les médias déplorent l'agression d'un chauffeur de bus ou le saccage des transports. Le 20 janvier, Le Figaro a dévoilé la liste des 11 villes où les transports en commun sont les plus dangereux et qui ont dépassé, en 2020, la barre des 1.000 vols ou agressions.D’après ce classement, Paris arrive en première position. En 2020, 55.000 personnes ont été victimes de violences et de vols dans les transports en commun parisiens. Saint-Denis est classée en deuxième position avec 2.218 personnes agressées en 2020. Lyon, et ses 6.533 vols et agressions, est suivi de Montpellier, Grenoble, Bordeaux, Nantes, Lille, Toulouse, Nice et Marseille.Les chiffres du Figaro proviennent du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI).

pas-de-calais

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

pas-de-calais, bus, conducteur, agression, attaque au couteau