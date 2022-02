https://fr.sputniknews.com/20220203/jean-marie-le-pen-hospitalise-en-urgence-apres-un-avc-1054965791.html

Jean-Marie Le Pen hospitalisé après un AVC, ses jours ne sont pas en danger.

Le fondateur et ex-président du Front National a été hospitalisé mercredi 2 février suite à un accident vasculaire cérébral. Ses jours ne sont pas en danger. 03.02.2022, Sputnik France

Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé dans un établissement d'Île-de-France le mercredi 2 février, relate Franceinfo qui a appris la nouvelle auprès de son entourage, confirmant une information de CNews. L'ex-candidat à l'élection présidentielle âgé de 93 ans est actuellement en observation et ses jours ne sont pas en danger. Sa sortie de l'hôpital est prévue samedi. Il a "subi des examens qui n'ont rien révélé d'inquiétant" et "son état est hautement satisfaisant, eu égard à son âge", a-t-on souligné de même source.Lorrain de Saint Affrique, conseiller de M.Le Pen a indiqué auprès de l'AFP qu'il avait "subi une forme légère d'AVC. C'est lors d'un dîner lundi soir que M.Le Pen a eu une forme légère d'AVC qui lui a occasionné la perte de la vue pendant quelques instants.Un ami médecin est venu à son domicile l'observer jusqu'à son admission mercredi soir, qui suivait un entretien avec des journalistes de l'AFP lors duquel l'ancien responsable politique n'a montré aucun trouble.Une figure historiqueJean-Marie Le Pen a fondé son parti, le Front National en octobre 1972. Candidat à de multiples reprises aux présidentielles, il avait crée la surprise en 2002 en se qualifiant au second tour du scrutin. En 2011, il laisse la présidence du parti à sa fille Marine Le Pen qui l'a exclu du parti en 2015. Il est resté président d'honneur du parti entre 2011 et 2018. En 2019, il se retire de la vie politique après avoir été député européen pendant près de 34 ans et 63 ans après sa première élection en tant que député.Bien que retiré de la politique, M.Le Pen suit de près la campagne présidentielle de son parti. Dimanche 30 janvier, il a jugé naturel de soutenir sa fille alors que son camp politique fait actuellement face à des défections au profit d'Éric Zemmour.

