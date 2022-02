https://fr.sputniknews.com/20220203/jo-dhiver-de-pekin-ultimes-repetitions-avant-la-ceremonie-douverture-1054956766.html

JO d’hiver de Pékin: ultimes répétitions avant la cérémonie d’ouverture

Les dernières répétitions avant la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin (Pékin-2022), ont eu lieu mercredi soir au stade... 03.02.2022

Ces répétitions ont été ouvertes aux services de broadcasting olympiques, aux chaînes de télévision détenant les droits de transmission ainsi qu’aux journalistes couvrant les JO afin de leur permettre de mieux comprendre la cérémonie qui aura lieu vendredi. Le Président chinois Xi Jinping et plusieurs chefs d’État et de gouvernement ainsi que des représentants d’organisations internationales et régionales devront assister à cette cérémonie.La maitrise de la diffusion est vitale d’autant plus que la cérémonie d’ouverture sera retransmise en direct à des milliards de spectateurs à travers le monde, a dit Chang Yu, directeur du département chargé des cérémonies d’ouverture et de clôture des JO de Pékin. La quasi-totalité des éléments de la cérémonie d’ouverture ont été finalisés, a-t-il indiqué, ajoutant que les équipes sont en train d’apporter les derniers réglages avant le jour J. Toutes les mesures de protection contre la pandémie du Covid-19 seront scrupuleusement respectées non seulement lors de la cérémonie d’ouverture mais tout au long des Jeux, insistent les organisateurs de l’événement planétaire.

