https://fr.sputniknews.com/20220203/la-commission-allemande-pour-la-vaccination-recommande-le-vaccin-de-novavax-pour-les-adultes-1054963042.html

La commission allemande pour la vaccination recommande le vaccin de Novavax pour les adultes

La commission allemande pour la vaccination recommande le vaccin de Novavax pour les adultes

Le conseil allemand d'experts pour la vaccination (STIKO) a recommandé jeudi le vaccin contre le COVID-19 de la biotech américaine Novavax pour les personnes... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T14:40+0100

2022-02-03T14:40+0100

2022-02-03T14:40+0100

allemagne

vaccin

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1045376423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f68c362380d6cda280ab788c5699c8c.jpg

Le vaccin de Novavax, le "Nuvaxovid", utilise la technologie classique de l'adénovirus, différente de celle des vaccins à ARN messager de Pfizer/BioNTech et Moderna ou le vaccin de Johnson and Johnson.Nuvaxovid est composé de particules de protéines virales recombinantes (des copies de certaines parties de la protéine "Spike" du virus obtenues par génie génétique) associées à un adjuvant, qui stimule le système immunitaire.Cela pourrait convaincre les Allemands réticents, sceptiques quant à la nouvelle technologie à ARN et à ses effets à long terme, de se tourner vers le vaccin plus traditionnel de Novavax, augmentant ainsi le taux de vaccination du pays.Le groupe d'experts a cependant recommandé les vaccins à ARN pour les doses de rappel, notamment pour les personnes à risque et les professionnels de santé.Cet avis intervient dans un contexte de recrudescence des infections dues au coronavirus dans le pays, qui compte 83 millions d'habitants.L'Institut Robert-Koch pour les maladies infectieuses a rapporté jeudi un record de 236.120 nouveaux cas et le ministre de la Santé Karl Lauterbach a prévenu que le nombre de personnes infectées pourrait dépasser 400.000 à la mi-février.Certains pays ont déjà commencé à offrir des doses de rappel supplémentaires, mais une étude récente menée en Israël a montré que si une quatrième dose d'un vaccin à ARN renforçait les anticorps, le niveau n'était pas assez élevé pour prévenir l'infection par Omicron.Le STIKO, qui avait recommandé en novembre une troisième dose pour tous les adultes, a ensuite actualisé son avis pour inclure toutes les personnes âgées de plus de 12 ans. Pour les enfants âgés de cinq à douze ans, le groupe d'experts ne recommande la vaccination que pour ceux souffrant de maladies préexistantes.L'Allemagne s'attend à recevoir 3,8 millions de doses du vaccin Nuvaxovid de Novavax d'ici le 20 mars et un total de 34 millions de doses cette année.

allemagne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

allemagne, vaccin, covid-19