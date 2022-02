https://fr.sputniknews.com/20220203/la-suede-levera-ses-restrictions-sanitaires-le-9-fevrier-1054961704.html

La Suède lèvera ses restrictions sanitaires le 9 février

La Suède lèvera ses restrictions sanitaires le 9 février

La Suède lèvera à compter du 9 février les restrictions mises en place pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, a annoncé jeudi Magdalena Andersson, qui fait... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T13:56+0100

2022-02-03T13:56+0100

2022-02-03T13:56+0100

suède

covid-19

restrictions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1045772649_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_f3d015cd4289cfbe4470438eb44e36bf.jpg

Face à une flambée des contaminations par le coronavirus, les mesures actuellement en vigueur, dont la fermeture des bars et restaurants dès 23h00 et la fixation d'une jauge de 500 personnes pour les grands rassemblements en intérieur, avaient été prolongées de deux semaines le 26 janvier dernier.La Suède a enchaîné le mois dernier les records quotidiens de nouvelles contaminations, alimentées par le variant Omicron du coronavirus. Cette vague a pesé sur le système hospitalier, mais à un degré moindre que lors des précédentes vagues.Le gouvernement continuera de recommander la vaccination et l'isolement des personnes infectées, a déclaré la ministre de la Santé, Lena Hallengren, lors de la conférence de presse.En raison des éléments montrant que le variant Omicron engendre des formes moins sévères du COVID-19 que ses prédécesseurs, l'agence suédoise de santé publique va cependant préconiser que le virus SARS-CoV-2 ne soit plus considéré comme une menace pour la société, même s'il continuera de faire l'objet d'une étroite surveillance, a-t-elle ajouté.

suède

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

suède, covid-19, restrictions