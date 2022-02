https://fr.sputniknews.com/20220203/le-gabon-prolonge-de-45-jours-letat-durgence-sanitaire-1054957864.html

Le Gabon prolonge de 45 jours l'état d'urgence sanitaire

Le gouvernement gabonais a prolongé de 45 jours l'état d'urgence sanitaire afin de renforcer les mesures de prévention contre la Covid-19, a indiqué mercredi... 03.02.2022

Selon le communiqué, "même si la situation sanitaire semble s'acheminer vers un plateau", la conjoncture "ne paraît pas à date permettre une levée ou un relâchement immédiat des mesures".Pour juguler la Covid-19, seuls le respect des mesures barrières et la vaccination demeurent des solutions efficaces, les populations sont donc invitées à s'y conformer.Par ailleurs, on peut noter parmi les nouvelles mesures l'allègement du couvre-feu pour les personnes vaccinées, la réouverture sous condition des établissements de nuit, la fin de la gratuité des tests de dépistage pour les personnes non vaccinées et le conditionnement de l'accès à certains lieux publics à la présentation d'un pass sanitaire.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

