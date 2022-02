"Les Américains ont développé quelque chose qui dépasse la fiction" en matière d’espionnage

"Cela dépasse la fiction. Ils ont beaucoup travaillé sur les masques et ce qui peut modifier le visage et l’apparence des individus. Il existe des masques en latex qui vieillissent ou modifient l’aspect du visage et qui résistent à un passage de frontière et un tête-à-tête avec un garde-frontière. Ils ont aussi réussi à créer des gants très fins qu’on met par-dessus les mains et qui donnent des empreintes digitales différentes des vôtres et qui laissent même passer la transpiration comme si c’était la véritable peau. Ils arrivent à faire grossir les gens. Il y a eu énormément d’investissements."