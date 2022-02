Les époux Balkany envoyés en prison, la justice révoque leur placement sous bracelet électronique

https://fr.sputniknews.com/20220203/les-epoux-balkany-iront-en-prison-1054961821.html

Un rebondissement dans la saga judiciaire impliquant les époux Balkany.La Cour d'appel de Rouen a révoqué le placement sous bracelet électronique des époux Balkany, ce qui ouvre la voie à leur incarcération.Les époux étaient assignés à résidence sous surveillance électronique depuis mars 2021 pour purger dans leur propriété de Giverny (Eure) une peine de trois ans pour fraude fiscale.Le 17 décembre 2021, le tribunal d'application des peines d'Évreux a révoqué le placement sous bracelet électronique du couple. La décision faisait suite à une centaine d'"incidents" ayant fait sonner leurs bracelets à leur résidence. Selon des connaissances de Patrick Balkany interrogées par l'AFP, ces dernières semaines l'ex-maire a été vu plusieurs fois à Levallois-Perret, notamment au marché, au club de basket de la ville.Le couple a fait appel.Pour Isabelle Balkany, il s’agit de son premier séjour derrière les barreaux. Patrick Balkany, ex-maire LR de Levallois-Perret, a déjà été incarcéré par le passé.Cette décision est "inquiétante en droit et en fait" en raison de l'état de santé de Patrick Balkany, a déclaré son avocat Romain Dieudonné relayé par l’AFP."Manquements majeurs"Le tribunal d’application des peines d’Évreux a fait état de plusieurs "manquements majeurs" du couple. Ils n’avaient par exemple pas respecté les horaires de sortie et avaient manqué des rendez-vous avec le Service pénitentiaire d’information et de probation (SPIP).Quant à Isabelle Balkany, sur son compte Twitter, elle poste régulièrement des photos de ses chiens ou de jardinage comme pour "confirmer" qu'elle se trouve bien dans sa résidence.Les époux avaient été condamnés en appel à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale en mars 2020, puis à, respectivement, cinq et quatre ans de détention pour blanchiment de fraude fiscale.

