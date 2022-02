https://fr.sputniknews.com/20220203/les-etats-unis-annoncent-avoir-elimine-le-chef-de-daech--1054962239.html

Les États-Unis annoncent avoir éliminé le chef de Daech

Les États-Unis annoncent avoir éliminé le chef de Daech

Joe Biden a annoncé que les troupes américaines avaient éliminé le chef de Daech* lors d’une opération menée dans la nuit du 2 au 3 février dans le nord-ouest... 03.02.2022, Sputnik France

Les forces armées américaines ont tué le chef de Daech*, lors d’une opération menée dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré Joe Biden dans un communiqué publié ce 3 février par la Maison-Blanche.Le terroriste éliminé est Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, a-t-il ajouté. Remerciant les militaires impliqués dans l’opération, il a indiqué que personne parmi eux n’a été blessé. Le Président américain a annoncé tenir prochainement un discours à la nation.Des civils parmi les victimesCette déclaration survient après que le Pentagone avait informé d’une mission antiterroriste réalisée avec succès dans la région.Selon le bilan de Syrian Civil Defense et du Syrian Observatory for Human Rights, relayés par Associated Press, 13 civils ont été tués lors du raid. La majorité des victimes sont des femmes et enfants.Selon les informations d’Al-Jazeera, l’opération, qui a duré deux heures, a eu lieu dans le village d'Atmeh, dans le gouvernorat d’Idlib, près de la frontière turque. Une maison a été ciblée. Toujours selon cette chaîne d’information, le raid visait un combattant affilié à Al-Qaïda*. Au moment de l’attaque, il se trouvait avec sa famille.*Organisation terroriste interdite en Russie

