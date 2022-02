https://fr.sputniknews.com/20220203/les-policiers-lui-retirent-son-permis-le-conducteur-a-nouveau-interpelle-une-heure-plus-tard-1054972429.html

Les policiers lui retirent son permis, le conducteur à nouveau interpellé une heure plus tard

Les policiers lui retirent son permis, le conducteur à nouveau interpellé une heure plus tard

Un habitant d’Évreux qui s’était vu retirer son permis une heure auparavant s’est distingué en se faisant à nouveau arrêter en rentrant au volant de sa... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T21:50+0100

2022-02-03T21:50+0100

2022-02-03T21:50+0100

france

évreux

automobile

police

permis de conduire

alcoolisme

interpellation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1046023147_24:0:1224:675_1920x0_80_0_0_b0f791d74feb6f12ca6b46b2b3485729.jpg

Drôle de surprise pour ces policiers de l’Eure. Dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 février, aux alentours d’une heure du matin, les forces de l’ordre ont aperçu une Audi A4 dont le conducteur venait d’oublier de marquer le stop. Une course-poursuite s’est alors engagée à la fin de laquelle l’automobiliste a fini par obtempérer aux injonctions des agents.Appréhendé par la maréchaussée en état d’ébriété, le test d’alcoolémie a affiché un taux contraventionnel et non délictuel de 0,62g d’alcool par litre de sang. Une analyse salivaire a ensuite prouvé la positivité du conducteur au cannabis.Après avoir été emmené au commissariat, l’individu en est ressorti libre avec une convocation ultérieure, mais sans son permis de conduire qui lui a été retiré.Bis repetitaL'homme n’a pas retenu la leçon de sa première incartade puisque celui-ci a été aperçu une heure plus tard, soit vers 2h15, au volant de sa voiture en train de rentrer chez lui alors qu’il n’avait plus le droit de conduire.Il a fini sa nuit en garde à vue avant d’être relâché pour raison médicale. Il fera l’objet d’une future convocation.

france

évreux

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1045690594_0:85:2048:2133_100x100_80_0_0_d0a5b58902789642d77900045161cf4b.jpg

france, évreux, automobile, police, permis de conduire, alcoolisme, interpellation