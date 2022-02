https://fr.sputniknews.com/20220203/lonu-classe-moscou-comme-meilleure-megapole-en-qualite-de-vie-et-developpement-des-infrastructures-1054960982.html

L’Onu classe Moscou comme meilleure mégapole en qualité de vie et développement des infrastructures

L’Onu classe Moscou comme meilleure mégapole en qualité de vie et développement des infrastructures

Moscou est la troisième meilleure mégapole du monde, selon un classement établi par l’Onu. La capitale russe a remporté la première place dans les catégories... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T13:15+0100

2022-02-03T13:15+0100

2022-02-03T13:15+0100

moscou

paris

classement

onu

qualité de vie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/01/1054152345_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e0b89939431602511a74a4556dd01f8d.jpg

Onu-Habitat, le programme des Nations unies pour les établissements humains, a publié mercredi 2 février son classement annuel des mégapoles du monde basé sur plusieurs critères. Parmi les 29 villes retenues, Moscou a obtenu la troisième place toutes catégories confondues, derrière Singapour et Toronto.Cet "Indice de prospérité urbaine" a évalué les villes sur plusieurs indicateurs allant de la productivité économique à l’inclusion sociale. La capitale russe a particulièrement gagné des points dans les catégories "développement des infrastructures" et "qualité de vie" où elle se retrouve première, et s’est classée dans le top 10 sur la "gouvernance et législation urbaine".L’indice de développement des infrastructures évalue notamment les flux de transport de la ville, y compris internationaux. Moscou est devant toutes les autres villes en termes de liaisons aériennes et de longueur du réseau de transport, mais aussi d’accès à de l’eau de qualité, à l’électricité, et à Internet.Concernant la qualité de vie, le rapport porte sur le développement en matière de soins de santé, d’éducation, de sciences et technologie, d’accès à la culture et aux loisirs, ou encore de sécurité et d’espaces publics. Moscou y brille surtout par sa superficie d’espaces verts par habitant. Elle devance ainsi Singapour, Hong Kong et Londres.ParisLa capitale française, sixième au classement général, a quant à elle décroché une troisième place pour le développement de ses infrastructures, offrant plus de zones bâties par habitant que ses concurrentes. Elle figure également à la dixième place dans la catégorie "qualité de vie", notamment grâce à sa large offre de musées par million d’habitants.Paris compte également le plus de femmes au monde au sein de son gouvernement local et se place deuxième juste derrière Moscou en termes d’accessibilité du transport public, ce qui lui vaut une huitième place dans la catégorie "équité et inclusion sociale". Cependant, elle ne se retrouve que vingtième en "gouvernance et législation urbaine", indice qui évalue le niveau de participation à la vie politique, les conditions de création d’une entreprise, ou encore la gestion de l’environnement spatial urbain.

https://fr.sputniknews.com/20211229/le-1000e-bus-electrique-lance-a-moscou-la-premiere-ville-deurope-en-la-matiere-1054117599.html

moscou

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

moscou, paris, classement, onu, qualité de vie