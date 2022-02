https://fr.sputniknews.com/20220203/lordinateur-le-plus-puissant-au-monde-a-calcule-les-probabilites-dinfection-a-lomicron-1054958553.html

L’ordinateur le plus puissant au monde a calculé les probabilités d’infection à l’Omicron

L’ordinateur le plus puissant au monde a calculé les probabilités d’infection à l’Omicron

Parler à une personne infectée porteuse du variant Omicron de façon rapprochée, sans masque, et pendant 15 minutes garantit avec presque 100% de certitude... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T11:22+0100

2022-02-03T11:22+0100

2022-02-03T11:22+0100

covid-19

variant omicron du covid-19

étude

superordinateur

simulation

contamination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1054487438_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8d8053ae07f3b5635f4ff0ade910fe19.jpg

Une étude a analysé les risques d’infection au variant Omicron, plus contagieux que le Delta, selon les situations. Elle en a conclu que le port du masque, la distanciation et l’aération de la pièce jouent un rôle majeur. La simulation a été réalisée par le superordinateur Fugaku, le plus puissant du monde, à l’Institut national de recherche japonais Riken.Ainsi, une conversation de 15 minutes dans un rayon de 50 centimètres d’une personne infectée qui ne porte pas de masque donne un taux d’infection de quasiment 100%, mais de seulement 14% avec un masque. En s’écartant à plus d’un mètre, le risque diminue à 60% sans masque, et tombe quasiment à zéro si les deux interlocuteurs portent un masque, même à l’intérieur.Il estime que davantage d’efforts sont nécessaires pour réduire la contamination au variant Omicron par rapport à la souche originelle du Covid-19. La simulation sur les probabilités d’infections dans un restaurant a montré que l’installation d’un système de ventilation les réduisait encore de moitié.DangerositéLes chercheurs japonais ont lancé ces calculs sur la base d’un taux de contagiosité du variant Omicron valant 1,5 fois celui du Delta. Plusieurs études publiées depuis décembre ont montré qu’il posait un risque d’hospitalisation et de décès moins élevé que le Delta. En outre, la durée moyenne des hospitalisations est moins élevée.En France, plusieurs restrictions ont été levées malgré le nombre élevé de contaminations, notamment sur le port du masque à l’extérieur et le télétravail. Le gouvernement prévoit d’en lever davantage en ce mois de février, avec une potentielle réouverture des discothèques. L’Angleterre et le Danemark ont déjà fortement allégé leurs mesures sanitaires, il n’est par exemple plus nécessaire d’y présenter un pass sanitaire.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

variant omicron du covid-19, étude, superordinateur, simulation, contamination